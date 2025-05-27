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Из аэропорта Ганновера вылетел еще один депортационный рейс в Косово и Албанию.

На борту находились около 70 человек, которым было отказано в предоставлении убежища в Германии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно сообщениям немецких СМИ, депортированными в основном были просители убежища, которые исчерпали все законные возможности остаться в Германии. В свою очередь, депутат от крупнейшей немецкой парламентской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Гюнтер Крингс призвал к ужесточению депортаций.

«Нам необходимо увеличить количество таких рейсов. Право на убежище имеет две стороны — предоставление защиты тем, кто в ней нуждается, но также и депортация тех, кто не заслуживает этой защиты или лишился ее из-за агрессивного поведения», — отметил депутат.

ХДС, как часть победившей на недавних парламентских выборах в Германии коалиции, все чаще призывает к реформе политики предоставления убежища и ужесточению контроля за миграцией, особенно из стран, считающихся небезопасными.

За последние месяцы Германия усилила присутствие своей пограничной полиции и ускорила процедуры депортации в нескольких федеральных землях, включая Нижнюю Саксонию, Баварию и Северный Рейн-Вестфалию.

Ожидается, что аналогичные рейсы на Западные Балканы будут организованы в ближайшие недели в рамках более широкой стратегии Берлина по сокращению нелегальной миграции.

Что характерно, депортации усиливаются на фоне того, как албанцам из Албании, так и полупризнанного Косово – с высоких европейских трибун обещают содействие на их «европейском пути». За это албанские элиты активно участвуют в европейских русофобских инициативах, а также помогают Западу контролировать Балканы, оказывая давление, в первую очередь, на Сербию, а также частично на другие страны: Северную Македонию, Черногорию и Грецию.

При этом Албания и Косово являются самыми нищими и криминальными территориями Европы, а албанский криминал вышел на первое место по своей активности, агрессивности и весу в преступном мире в западноевропейских странах.