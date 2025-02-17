Бортник: Россия хочет Одессу, Трамп торгуется

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Закрытые переговоры США и РФ по Украине касаются раздела сфер влияния в бывшей советской республике. Москва настаивает на расширении своей зоны контроля.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москва настаивает на расширении своего территориального контроля. Премьер-министр Словакии Фицо сказал, что Украина потеряет 30% своей территории. Напомню, что сегодня под контролем РФ находится примерно 18,5% украинской территории. Говорят, что Москва настаивает на передаче ей и Херсона, и Запорожья. Говорят, что Москва настаивает, что с целью безопасности ей должны быть переданы пограничные регионы Харьковской и Сумской области. Москва хочет и Одессу, но вряд ли Одессу Запад ей отдаст. Москва хочет, чтобы Украина не находилась в безусловной зоне западного контроля. Вот тут США против. США хотят сохранить Украину в зоне своих интересов», – утверждал Бортник.

По его словам, идущие «торги за кулисами – кто, как и в каких долях будет контролировать Украину» – «чьи люди будут в парламенте, кто будет премьер-министром и контролировать силовые структуры – это вопрос реального диалога между Москвой и Вашингтоном».

«Российские голоса звучат – «а давайте создадим совместное правительство и разделим контроль над Украиной в долях. В соответствии с нашими взносами, инвестициями». Америка пока против. Она говорит – нет, мы передадим экономический и политический контроль Европе. С точки зрения безопасности можем подстраховывать», – пересказал Бортник.

Он полагает, что тема вступления Украины в НАТО – «карта уже «слита», вступление в ЕС – карта еще лежит на столе и может быть использована».