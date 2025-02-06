Болтон: Трамп сознательно разваливает НАТО в интересах России

Елена Острякова.  
06.02.2025 22:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Когда президент США Дональд Трамп требует от стран-членов НАТО поднять расходы на оборону с 2 до 5%, сохраняя американские расходы на уровне 3%, он тем самым готовит альянс к развалу.

Об этом изгнанный с позором бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью ютуб-каналу «Украинское ревю», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда президент США Дональд Трамп требует от стран-членов НАТО поднять расходы на оборону с...

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«Трамп на самом деле несерьезно относится к НАТО. Он знает, что союзникам нелегко увеличить расходы на оборону за короткий промежуток времени. Но Трамп создал еще один повод для Америки, чтобы выйти из НАТО. Если в какой-то момент он решит уйти, он просто использует это, как еще одну причину провала НАТО», – обличал Болтон.

Он считает, что такое поведение Трампа отвечает интересам России.

«Если США выйдут из НАТО, это будет означать конец альянса как такового. И русские это знают. Поэтому, я думаю, что Путин сделает все возможное, чтобы не поссориться с Трампом из-за переговоров по Украине. Он найдет способы порадовать Трампа. Например, тем, что они снова разговаривают и встречаются. Он будет подталкивать Трампа к действиям, которые негативно скажутся на НАТО и на войне в Украине», – сказал Болтон.

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