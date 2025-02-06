Болтон: Трамп сознательно разваливает НАТО в интересах России

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Когда президент США Дональд Трамп требует от стран-членов НАТО поднять расходы на оборону с 2 до 5%, сохраняя американские расходы на уровне 3%, он тем самым готовит альянс к развалу.

Об этом изгнанный с позором бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил в интервью ютуб-каналу «Украинское ревю», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп на самом деле несерьезно относится к НАТО. Он знает, что союзникам нелегко увеличить расходы на оборону за короткий промежуток времени. Но Трамп создал еще один повод для Америки, чтобы выйти из НАТО. Если в какой-то момент он решит уйти, он просто использует это, как еще одну причину провала НАТО», – обличал Болтон.

Он считает, что такое поведение Трампа отвечает интересам России.