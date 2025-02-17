Большинство в Мариуполе называли нас фашистами – «азовец»

Большинство жителей Мариуполя во время боев за город в начале СВО открыто называли боевиков признанной в России экстремистской, запрещенной организации «Азов» фашистами.

Об этом в эфире видеоблога «Розмова» заявил член этой организации Виктор Цебрик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Процент всех коллаборантов, сепаратистов в каждом городе плюс-минус одинаковый. В Мариуполе большинство людей меня или игнорировали, или напрямую говорили, что я фашист…

Человек поднимается, и просто тормозит меня. Я еще и сам притормозил, потому что он на меня как-то так смотрел. Говорит: «Зачем?». Я говорю: «Что?». – «Зачем вы нас обстреливаете?»… А потом мне в ответ сразу, почему он мне задает этот вопрос. Он говорит: «Да мы же все братья, мы же все русские». Я уже за пистолет, потом такой: «20 лет». Говорю ему: «Иди, потому что я тебя сейчас двину». Ну а я был на грани, честно», – заявил Цебрик.