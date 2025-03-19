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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью немецкому общественному вещателю ZDF решил высказать собственное мнение об итогах вчерашнего многочасового созвона Трампа и Путина.

По мненю немецкого министра, соглашение Трампа с Путиным о прекращении на 30 дней взаимных атак Москвы и Киева на энергетическую инфраструктуру – это «пустышка».

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«Путин ведет здесь игру, и я уверен, что американский президент не сможет долго стоять в стороне и наблюдать», – заявил Писториус.

С точки зрения Писториуса, условия Путина по прекращению огня в первую очередь направлены на ослабление Украины, чтобы он мог продолжать вооружаться и собирать новые военные подразделения на границе с Украиной.

«Придет время, когда Трамп отреагирует на это, будет вынужден отреагировать, в том числе с точки зрения силы и репутации Соединенных Штатов Америки», прогнозирует немецкий министр.

Соратник канцлера Шольца также признал, что Европа до сих пор так и не была включена в переговоры между Трампом и Путиным об Украине, несмотря на все истерики из Брюсселя, Берлина и Парижа.

«Это ошибка, потому что, в конце концов, мир – если он должен быть – должен быть обеспечен и на европейской земле», – считает Писториус.

В этом утверждении Трамп бы полностью согласился с воинственным немцем. Сигналы и Вашингтона именно об этом – Украина – ваш сосед, а не Америки, если вы так печетесь о киевских интересах, платите за них. Но что Европа предлагает Киеву? Выгодное себе продолжение тупиковой позиционной войны еще на пять лет и свою «непоколебимую поддержку» в процессе коллективного национального самоубийства.

Тем временем, Франция, громче всех кричащая о своей поддержке, находится по объему помощи Украине на десятом месте со скромным результатом 4,8 млрд. евро за все три года войны.