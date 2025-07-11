«Бестолково теряем людей» – в Киеве жалуются на хаос в управлении ВСУ

В ВСУ царит управленческий хаос: солдат и офицеров не хватает, а начальство проводит бестолковые реформы.

Об этом на канале «Украинская правда» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть проблема приданных подразделений. Это когда у вас, например, есть бригада, это 2-5 тысяч человек. Но при этом вам в сумму вашей бригады приданы еще 20 различных подразделений Нацгвардии, Нацполиции, пограничников, ССО, ТРО, отдельных стрелковых батальонов, воздушных сил.

Различные подразделения, от большого взвода до батальона на 100 человек, которыми просто затыкают дыры. И при всем желании адекватных командиров как-то навести с этим порядок, настолько всеобъемлющая и быстрая война, что невозможно это сделать за неделю или за месяц, или даже за несколько месяцев.

Плюс постоянные потери, постоянная смена позиций, постоянные бессмысленные приказы восстановить утраченные позиции до стольки то часов – приводят к тому, что мы теряем людей из-за бестолковости своего управления. И оно не меняется из года в год. Фамилии меняются, а система остается та же», – жаловался Чмут.