Европа сегодня не имеет лидера. Президент Франции Эммануэль Макрон, по сути, – хромая утка, он не сможет больше избираться, а Германия находится без руководителя. Вся надежда на избранного канцлера Фридриха Мерца, известного своей антироссийской риторикой.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил скандально известный русофобскими выходками депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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