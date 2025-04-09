Беспомощной Европе срочно нужен лидер – депутат Рады
Европа сегодня не имеет лидера. Президент Франции Эммануэль Макрон, по сути, – хромая утка, он не сможет больше избираться, а Германия находится без руководителя. Вся надежда на избранного канцлера Фридриха Мерца, известного своей антироссийской риторикой.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил скандально известный русофобскими выходками депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Макрон – лидер, который скоро уйдет. Мерц — это лидер, который придет и в ближайшие четыре года точно будет руководить Германией. Плюс Мерц был тем политиком, который был более решительным относительно России в Германии. Он на эту тему боролся с Меркель и сейчас с Шольцем, когда уже был лидером оппозиции. Поэтому, ну, тут есть на него надежда. Есть, знаете, надежда, потому что Европе очень нужно лидерство. Проблема Европейского Союза, что 27 стран, это, конечно, прекрасно, с точки зрения демократии, это все хорошо, но с точки зрения таких рисков и кризисов, как сейчас нужен кто-то, кто станет лидером и кто поведет. К сожалению, Шольц таким лидером не стал.
О проблемах Франции на этом направлении я уже вспомнил, и нужно еще понять, что Франция все-таки исторически всегда интересовалась и будет интересоваться Средиземным морем. А вот Германия как раз всегда интересовалась и будет интересоваться Восточной Европой. Поэтому как раз Германия должна стать этим локомотивом со всех точек зрения. Будем за это очень держать кулаки. Без такого лидера Европа просто беспомощна», – заявил Гончаренко.
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