Бербок: «Мир на Украине будет только через нашу совместную силу!»
Новое федеральное правительство в Берлине в отношении Украины будет вести ту же самую политику, что и их предшественники.
Об этом журналистам в Брюсселе заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я только что вернулась из Украины и Молдавии, где более чем отчётливо ощутила, как Россия угрожает миру и безопасности по эту сторону Атлантики и за её пределами каждый день и каждую ночь! Поэтому мы как партнёры по НАТО в целом будем укреплять опору европейской безопасности.
800 млрд.евро в течение четырёх лет укрепят нашу собственную безопасность, потому что ясно, что угроза исходит от путинской России, и эта угроза для всех нас!», – причитала безумная немка.
«В первую очередь, это означает, что мы должны продолжать оказывать Украине массированную поддержку. И именно поэтому я была на Украине в качестве министра иностранных дел Германии, чтобы подчеркнуть, что прежнее федеральное правительство, а также новое федеральное правительство, – без всяких «если» на стороне Украины!
Потому что Украина обеспечивает наш мир в условиях свободы для Европы. И здесь снова проявилось, что мир будет только через совместную силу!», – вещала Бербок.
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