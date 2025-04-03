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Новое федеральное правительство в Берлине в отношении Украины будет вести ту же самую политику, что и их предшественники.

Об этом журналистам в Брюсселе заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я только что вернулась из Украины и Молдавии, где более чем отчётливо ощутила, как Россия угрожает миру и безопасности по эту сторону Атлантики и за её пределами каждый день и каждую ночь! Поэтому мы как партнёры по НАТО в целом будем укреплять опору европейской безопасности. 800 млрд.евро в течение четырёх лет укрепят нашу собственную безопасность, потому что ясно, что угроза исходит от путинской России, и эта угроза для всех нас!», – причитала безумная немка.