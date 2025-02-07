Бандеровка Федина в ярости: «Украинцы радуются подрывам ТЦК»

С таким скотским подходом к военным со стороны властей и простых украинцев сопротивление скоро закончится.

Об этом на телеканале «Прямой» заявила депутат от «Европейской солидарности» Петра Порошенко, «голос львовского Евромайдана» София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим неадекватное отношение руководства к людям и семьям людей, которые воюют. Потому что волонтёры и адекватные депутаты получают сотни обращений ежедневно о пропавших без вести и нулевую коммуникацию. Потому что человек, который идёт воевать, сегодня чувствует себя врагом украинского государства, и поэтому сегодня на Украине мы имеем страшную реальность с тем, что имеем дестабилизацию внутренней ситуации, которую подогревает Зеленский, перекидывая всю вину за все грехи человечества именно на военных.

А если люди перестают доверять и поддерживать своих военных, у военных нет достаточно сил защищать, а если защищать военные нас не будут, то сюда придёт московская федерация», – заявила Федина.