Бандеровка Федина в ярости: «Украинцы радуются подрывам ТЦК»

Вадим Москаленко.  
07.02.2025 14:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


С таким скотским подходом к военным со стороны властей и простых украинцев сопротивление скоро закончится.

Об этом на телеканале «Прямой» заявила депутат от «Европейской солидарности» Петра Порошенко, «голос львовского Евромайдана» София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С таким скотским подходом к военным со стороны властей и простых украинцев сопротивление скоро...

«Мы видим неадекватное отношение руководства к людям и семьям людей, которые воюют. Потому что волонтёры и адекватные депутаты получают сотни обращений ежедневно о пропавших без вести и нулевую коммуникацию. Потому что человек, который идёт воевать, сегодня чувствует себя врагом украинского государства, и поэтому сегодня на Украине мы имеем страшную реальность с тем, что имеем дестабилизацию внутренней ситуации, которую подогревает Зеленский, перекидывая всю вину за все грехи человечества именно на военных.

А если люди перестают доверять и поддерживать своих военных, у военных нет достаточно сил защищать, а если защищать военные нас не будут, то сюда придёт московская федерация», – заявила Федина.

«Я не поддерживаю бусификацию, я не поддерживаю очень много моментов, однако подрывы ТЦК – это не те вещи, от которых должны радоваться украинцы. И я молю людей включить мозг и включить адекватность. У кого есть желание баловаться со взрывчаткой, стрелять, бушевать и заниматься бурной деятельностью, фронт ждёт, и вас там очень не хватает», – призвала бандеровка.

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