Бандеровцы злятся: Путин и Си Цзиньпин на Красной площади бросили вызов Трампу

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На Западе и в Киеве сегодня внимательно следили за кадрами проходящего в Москве парада Победы, улавливая политические сигналы.

Никаких ЧП во время прохождения войск не произошло. Но меры безопасности на случай попыток ударов Украины были приняты беспрецедентные – ограничения работы Интернета, передвижения по центру Москвы, и даже трибуна на этот раз была оборудована специальным козырьком – возможно, на случай атаки дронов.

Кстати, военные, участвующие в СВО, шли маршем по Красной площади без оружия (вероятно, чтобы исключить возможность присутствия диверсантов/завербованных предателей, которые могли бы испортить праздник).

Главный гость – руководитель Китая Си Цзиньпин был на трибуне по правую руку от Владимира Путина (рядом с лидерами постоянно работали переводчики). Китайские военные были самыми многочисленными из представителей иностранных армий, задействованных в параде. В своей речи президент России на этот раз упомянул, что западные державы открыли второй фронт лишь «после решающих битв на территории СССР», зато отметил вклад в «общую борьбу» Китая и республик Средней Азии и Закавказья, игравших важную роль тыла в годы Великой Отечественной.

«Георгиевская лента на груди главы Китая Си, рядом с Путиным. Китай явно поддерживает Россию», – написал политолог Сергей Марков.

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко обратил внимание на принятую накануне совместную российско-китайскую декларацию по Украине.

«Си Цзиньпин назвал Путина союзником в построении нового мирового порядка. В совместном заявлении политиков указано, что» конфликт в Украине «может быть урегулирован» только путем устранения его первопричин» – формулировка, которой российская пропаганда постоянно оправдывает полномасштабное вторжение, имея в виду «угрозу расширения НАТО», и «дискриминацию русскоязычного населения». Си также добавил, что Россия и Китай должны быть настоящими «стальными друзьями, закаленными в сотне испытаний», – обращает внимание Наливайченко.

Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что демонстративная близость китайского и российского лидеров явно не осталась без внимания Дональда Трампа:

«Да… Си четко встал в лыжню Путина по ключевым вопросам. Значит, Трамп четко встанет в лыжню Байдена. Бабла – завались, оружия тоже. До конца года 100%», – предрекает Чаплыга продолжение боевых действий на Украине.

«Сложно расценить присутствие руководства Китая на московском параде иначе, как вызов Соединенным Штатам. Которые, слава Богу, вопреки разгоняемым россиянами слухам неделю назад, никого туда не прислали… Визит Си – это и помощь агрессору, политическая, прежде всего, и вызов США. Принять его – долгие годы упорной и, скорее всего, кровавой борьбы за лидерство в мире. Не принять – будет второй вызов, жёстче первого, затем третий, и так дальше, и каждый раз нужно будет делать выбор вновь и вновь. Не принять и сделать вид, что ничего не было, это просто визит, просто парад, просто что-то еще – заберут лидерство без всяких вызовов», – пишет депутат Верховной рады Максим Бужанский из партии Зеленского.

PS: Кстати, несмотря на утренний удар беспилотником по зданию местного правительства, прифронтовой Белгород также посетила делегация из Китая, города-побратима Дэчжоу во главе с мэром Чжу Кайго.