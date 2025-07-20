Азербайджанский военный: попросим Эрдогана развернуть базы Турции против России
Турция угрожала открыто вступить в войну на стороне Азербайджана в случае, если бы российская армия оказала защиту Нагорно-Карабахской республики (которую, впрочем, не признал сам Ереван). Такая позиция Анкары оказалась для Баку решающей поддержкой – важнее, даже поставок «Байрактаров».
Об этом заявил ветеран Министерства нацбезопасности Азербайджана подполковник в отставке Ильхам Исмаил в интервью меджлисовской журналистке Эльвине Сеитбуллаевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это слово, что здесь не должно быть третьей стороны. Если будет – будет тогда и Турция. Это был сдерживающий фактор», – сказал Исмаил.
По его словам, Турция может развернуть военные базы в Азербайджане.
«В данный момент базы турецкой у нас нет. Но, если угроза со стороны России появится (других для нас нет), наверное, так и будем решать», – сказал Исмаил.
Он утверждает, будто российские офицеры вместе с армянскими несут ответственность за инцидент, «как Буча».
«Знаем, какие командиры где-то сейчас проживают на территории России», – пригрозил Исмаил.
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