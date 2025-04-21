Атакой на ФРС Трамп обвалил курс доллара до самого низкого уровня за год

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Bloomberg пишет, что курс доллара упал до самого низкого уровня с января 2024 года, а фьючерсы на американские фондовые индексы упали после того, как критика Дональда Трампа в адрес ФРС вызвала обеспокоенность ее независимостью.

Отмечается, что доллар ослаб по отношению ко всем основным валютам после того, как директор Национального экономического совета Кевин Хассетт заявил в минувшую пятницу, что Трамп изучает, сможет ли он уволить главу Федерального Резерва Джерома Пауэлла.

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«Эти комментарии побуждали хедж-фонды продавать доллар в понедельник, говорят трейдеры. Золото, обычно имеющее обратную связь с американской валютой, выросло до рекордного уровня. Казначейские облигации рухнули, а японская иена укрепилась», – говорится в публикации.

Агентство напоминает, что на прошлой неделе Трамп, разочарованный тем, что ФРС не перешел к снижению процентных ставок, написал в соцсети, что «отставка Пауэлла должна состояться как можно скорее!»

По мнению финансовых аналитиков, критика ФРС не только подрывает принцип независимости центрального банка, но и рискует политизировать монетарную политику США таким образом, что рынки будут глубоко обеспокоены.

«Откровенно говоря, увольнение Пауэлла подрывает доверие. Если доверие к ФРС будет подвергнуто сомнению, это может серьезно подорвать доверие к доллару. Рынки могут продолжать требовать премию за политический риск по долларовым активам, особенно если этот нарратив будет набирать обороты в ближайшие недели и дни», – сказал Вонг, сингапурский форекс-стратег из Oversea-Chinese Banking Corp.

«Снижение американских активов указывает на то, что когда-то популярная стратегия «Америка превыше всего» — покупка выигрывающих активов, когда США опережают другие страны — работает в другую сторону после того, как Трамп усилил глобальные пошлины, расшатав рынок казначейских облигаций и вымыв триллионы по глобальным акциям. Доллар уже находился под давлением после того, как президент ввел пошлины, а индекс крепости валюты Bloomberg снижался три недели подряд», – говорится в материале.

Евро и швейцарский франк были среди наиболее возросших валют, причем первый из них поднялся до самого высокого уровня за последние три года.

«Мы считаем, что слабость доллара продолжится. Атака на независимость ФРС усиливается. Признание того, что это вообще изучается, следует воспринимать очень серьезно и негативно», — написал в соцсети Вин Тин, глава глобальной рыночной стратегии в Brown Brothers Harriman & Co.

Трампа раскритиковали и в ЕС: