Армяне в Азербайджане живут хорошо, Россия должна нас уважать, – глава МИД Армении

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российским СМИ и политикам нужно «уважать мнение граждан Армении», которые поддержали прозападный курс Никола Пашиняна, подразумевающий и сдачу территорий Азербайджану, и допуск к границам Ирана американской ЧВК.

Об этом в эфире телеканала TVP World заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Идет процесс делимитации государственной границы. Он начался уже давно. Мы уже определили границы на протяжении 12 километров и посетили, например, армянскую деревню на этой части границы. Мы видим, что деревня процветает, там есть новая школа. Люди чувствуют себя более защищенными в безопасности. Нет никаких проблем с безопасностью среди населения и так далее», – уверяет Мирзоян.

Он также призвал не искать причин критики со стороны российских журналистов и политиков: