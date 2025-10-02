Армяне в Азербайджане живут хорошо, Россия должна нас уважать, – глава МИД Армении
Российским СМИ и политикам нужно «уважать мнение граждан Армении», которые поддержали прозападный курс Никола Пашиняна, подразумевающий и сдачу территорий Азербайджану, и допуск к границам Ирана американской ЧВК.
Об этом в эфире телеканала TVP World заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Идет процесс делимитации государственной границы. Он начался уже давно. Мы уже определили границы на протяжении 12 километров и посетили, например, армянскую деревню на этой части границы. Мы видим, что деревня процветает, там есть новая школа. Люди чувствуют себя более защищенными в безопасности. Нет никаких проблем с безопасностью среди населения и так далее», – уверяет Мирзоян.
Он также призвал не искать причин критики со стороны российских журналистов и политиков:
«Вы знаете, мы видели официальные заявления высокопоставленных российских чиновников. Я имею в виду, что они приветствуют установление мира, Вашингтонскую декларацию. Я, конечно, не могу отрицать, что мы ежедневно наблюдаем жёсткую критику со стороны российских СМИ, иногда государственных СМИ, членов парламента, экспертов, политиков, – жесткую критику правительства Армении, нынешней внешней политики Армении.
Но не углубляйтесь в причины. Они могут быть простыми, могут быть сложными, но, как мне кажется, Россия, наши российские коллеги, а также коллеги из других стран, должны уважать решение народа Армении. У нас постоянно проходят демократические выборы. Политические партии выдвигают свои программы, свои взгляды на важные вопросы, а затем граждане Армении голосуют. Наша политическая партия, возглавляемая премьер-министром, получила большинство голосов».
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: