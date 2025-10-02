Армяне в Азербайджане живут хорошо, Россия должна нас уважать, – глава МИД Армении

Анатолий Лапин.  
02.10.2025 09:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 306
 
Армения, Дзен, Колониальная демократия, Политика, Россия


Российским СМИ и политикам нужно «уважать мнение граждан Армении», которые поддержали прозападный курс Никола Пашиняна, подразумевающий и сдачу территорий Азербайджану, и допуск к границам Ирана американской ЧВК.

Об этом в эфире телеканала TVP World заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идет процесс делимитации государственной границы. Он начался уже давно. Мы уже определили границы на протяжении 12 километров и посетили, например, армянскую деревню на этой части границы. Мы видим, что деревня процветает, там есть новая школа. Люди чувствуют себя более защищенными в безопасности. Нет никаких проблем с безопасностью среди населения и так далее», – уверяет Мирзоян.

Он также призвал не искать причин критики со стороны российских журналистов и политиков:

«Вы знаете, мы видели официальные заявления высокопоставленных российских чиновников. Я имею в виду, что они приветствуют установление мира, Вашингтонскую декларацию. Я, конечно, не могу отрицать, что мы ежедневно наблюдаем жёсткую критику со стороны российских СМИ, иногда государственных СМИ, членов парламента, экспертов, политиков, – жесткую критику правительства Армении, нынешней внешней политики Армении.

Но не углубляйтесь в причины. Они могут быть простыми, могут быть сложными, но, как мне кажется, Россия, наши российские коллеги, а также коллеги из других стран, должны уважать решение народа Армении. У нас постоянно проходят демократические выборы. Политические партии выдвигают свои программы, свои взгляды на важные вопросы, а затем граждане Армении голосуют. Наша политическая партия, возглавляемая премьер-министром, получила большинство голосов».

