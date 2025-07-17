Антироссийские санкции могут развалиться из-за действий Трампа
Многие европейские страны теперь начнут брать пример с США – и отказываться от антироссийских санкций ради получения прибыли.
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что Трамп сделал по санкциям, будет влиять и на Европу. Не только Словакия или Венгрия, но и Мальта, Греция и другие страны говорят, нет-нет, ребята, это минус наши доходы.
Особенно средиземноморские страны, которые очень хорошо зарабатывали, обслуживая российский теневой флот. Испания, например. Да, они получают доступ к российским энергоносителям. Португалия, оказывается, покупает российский сжиженный газ очень активно. Потому что дешевый.
Этот Трамп создает пример максимального геополитического эгоизма, обслуживания своих интересов. И этому примеру могут следовать многие правительства внутри Европы. Брюссельской бюрократии будет все тяжелее и тяжелее собирать эти санкционные пазлы на фоне вот этой политики США», – переживал Бортник.
«Во-первых, многие страны и так ставят под сомнение их рациональность и эффективность. Во-вторых, эти страны говорят, что какой смысл нам фиксировать убытки, посмотрите, что делают США, которые фиксируют свои прибыли по любому из направлений, за которые США берутся. Пускай не сразу, пускай не в том объеме, как хотелось, но они фиксируют», – добавил укро-политолог.
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