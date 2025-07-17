Антироссийские санкции могут развалиться из-за действий Трампа

Многие европейские страны теперь начнут брать пример с США – и отказываться от антироссийских санкций ради получения прибыли.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Трамп сделал по санкциям, будет влиять и на Европу. Не только Словакия или Венгрия, но и Мальта, Греция и другие страны говорят, нет-нет, ребята, это минус наши доходы.

Особенно средиземноморские страны, которые очень хорошо зарабатывали, обслуживая российский теневой флот. Испания, например. Да, они получают доступ к российским энергоносителям. Португалия, оказывается, покупает российский сжиженный газ очень активно. Потому что дешевый.

Этот Трамп создает пример максимального геополитического эгоизма, обслуживания своих интересов. И этому примеру могут следовать многие правительства внутри Европы. Брюссельской бюрократии будет все тяжелее и тяжелее собирать эти санкционные пазлы на фоне вот этой политики США», – переживал Бортник.