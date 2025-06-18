Американский удар по Ирану откладывается, но все еще возможен

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The Wall Street Journal пишет, что вчерашнее вечернее совещание Совета национальной безопасности США в Вашингтоне завершилось без принятия решения об ударе по Ирану, которого ожидало большинство наблюдателей.

Как сообщает издание, «удар по Ирану был лишь одним из обсуждаемых вариантов», однако окончательных решений по этому поводу принято не было.

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«Однако сценарий с возвращением к переговорам, вероятно, потребует от Ирана скорых действий. Президент США уже признал, что его терпение в связи с ситуацией на Ближнем Востоке исчерпывается», — пишет ABC News.

Тем временем, как сообщили в Госдепе, посольство США в Израиле будет закрыто с 18 до 20 июня. Такое решение принято с учётом ситуации с безопасностью в стране и указаниями властей Израиля, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как сообщило агентство The Associated Press, ссылаясь на данные спутниковых снимков, корабли ВМС США ушли из базы на Бахрейне. На снимках не видно ни одного корабля, стоящего на якоре у базы 5-го оперативного флота ВМС США, отмечает агентство. При этом указывается, что рассеивание кораблей – это распространенная техника мер безопасности, используемая флотами по всему миру во время напряженной ситуации.

Ранее в указанной зоне находились боевой корабль прибрежной зоны, четыре минных тральщика и корабль для проведения специальных операций ВМС США.

Напомним, как сообщал вчера вечером канал ABC со ссыкой на инсайдерскую информацию от американских официалов, ближайшие 24-48 часов станут «решающими» в конфликте вокруг Ирана. Наблюдатели восприняли это как намек на возможное прямое участие американской армии в атаках на Иран с моря и воздуха. Тем более, что, как заявил тогда же глава Пентагона Пит Хегсет, расквартированные на Ближнем востоке американские военные получили приказ о полной боевой готовности.

Произошло это после того, как Трамп предьявил Ирану ультиматум о безоговорочной капитуляции и дал Тегерану «последний шанс» для полного ядерного предложения.

Как пишет израильское англоязычное издание The Jerusalem Post, на данный момент Израиль не получал официальных предложений от Ирана по отказу от его ядерной программы.

Интересно, что буквально накануне совещания у Трампа, близкий к Демпартии канал CNN сообщил, со ссылкой на оценку американской разведки, что в последнее время Иран не занимался активным созданием ядерного оружия и в момент нанесения израильских ударов был от его создания на расстояние трех лет.

«Иран не только не занимался активными разработками ядерного оружия, но и был еще на расстоянии трех лет от возможности произвести и доставить его к выбранной цели», – гговорилось в публикации.

Американцы полагают, что израильские авиаудары задержали развитие иранской ядерной программы только на несколько месяцев. Израиль нанес значительный ущерб иранскому объекту в Натанзе, где находятся центрифуги, необходимые для обогащения урана, а вот второй, хорошо укрепленный объект по обогащению урана в Фордоу остался практически нетронутым.

По словам опрошенных CNN военных экспертов, у Израиля нет возможности нанести ущерб Фордо без специального оружия США и американской поддержки с воздуха. К тому же, израильские ракеы просто не добивают по дальности до ядерных обьектов в восточном Иране.