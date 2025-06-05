Американские сенаторы выдрали из министра обвинения в адрес России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министр армии США Дэниел Дрисколл назвал Россию угрозой для США.

Однако он сделал это только после уточняющего вопроса сенатора на заседании комитета палаты представителей по вооружениям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, мы все согласны, что Китай – главная угроза. Но мы считаем, что должны развивать армию. Большинство людей, которые думали, что могут предсказывать будущее, ошибались. Мы хотим, чтобы наша армия была готова к любым задачам, куда бы ее не отправили. Мы стараемся создать такую армию, которая будет отправиться, куда угодно по приказу президента», – так Дрисколл изначально попытался уйти от ответа.

Так же обтекаемо начальник штаба сухопутных войск генерал Рэнди Джордж отвечал на вопрос о том, собираются ли США выводить войска из Прибалтики и Польши.

«Я не видел никаких политических решений по этому поводу. Я не могу представить себе лучших союзников», – сказал Джорж.