Американские сенаторы выдрали из министра обвинения в адрес России

Елена Острякова.  
05.06.2025 13:37
  (Мск) , Москва
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Министр армии США Дэниел Дрисколл назвал Россию угрозой для США.

Однако он сделал это только после уточняющего вопроса сенатора на заседании комитета палаты представителей по вооружениям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Я думаю, мы все согласны, что Китай – главная угроза. Но мы считаем, что должны развивать армию. Большинство людей, которые думали, что могут предсказывать будущее, ошибались. Мы хотим, чтобы наша армия была готова к любым задачам, куда бы ее не отправили. Мы стараемся создать такую армию, которая будет отправиться, куда угодно по приказу президента», – так Дрисколл изначально попытался уйти от ответа.

Так же обтекаемо начальник штаба сухопутных войск генерал Рэнди Джордж отвечал на вопрос о том, собираются ли США выводить войска из Прибалтики и Польши.

«Я не видел никаких политических решений по этому поводу. Я не могу представить себе лучших союзников», – сказал Джорж.

«Я был в Польше и видел, как они относятся к нашим солдатам. Это невероятно. Они отличные союзники. Мы их поддерживаем», – поддержал его Дрисколл.

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