Американские компании спешат вернуться в Россию раньше европейских

Олег Кравцов.  
02.04.2025 15:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, США, Экономика


Для России ни американский, ни европейский бизнес не являются каким-то недостижимым эталоном

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доктор экономических наук Константин Ордов.

Для России ни американский, ни европейский бизнес не являются каким-то недостижимым эталоном Об этом, передает...

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«Несмотря на низкий товарооборот между нашими странами, американский бизнес явно проявляет заинтересованность в том, чтобы вернуться раньше европейских конкурентов. Это создает для России возможность диктовать более выгодные условия для иностранных компаний, выходящих на наш рынок. В результате можно сформировать устойчивый фундамент для долгосрочных инвестиций», – сказал Ордов «Московскому комсомольцу».

При этом он говорит, что возобновление обслуживания для россиян карт Visa и Mastercard может вызвать проблемы, поскольку это частные компании, а их деятельность не регулируется Центробанком.

«Их возвращение может вызвать противоречия с российским законодательством в сфере цифровых активов. Если же условием их работы в России станет интеграция цифрового рубля, который уже готов выйти за рамки пилотного проекта, это может изменить ситуацию. Такой шаг может стать фактором, который усилит позиции рубля как конвертируемой валюты и окажет поддержку российской экономике», – полагает экономист.

По его словам, западные санкции стали для РФ важным поворотным моментом и заставили поверить в собственные силы.

«Мы наконец осознали, что ни американский, ни европейский бизнес не являются каким-то недостижимым эталоном, а российские компании вполне конкурентоспособны на мировом уровне. При этом цифровизация в некоторых российских городах уже превосходит мировые показатели. Наша задача теперь обеспечить равномерное технологическое развитие всех регионов страны, хотя это и непросто.

Иностранные технологии по-прежнему могут стать дополнительным стимулом для российской экономики. Нам нужно разумно использовать интерес зарубежного бизнеса к нашему рынку, но при этом защищать интересы своих граждан, – резюмировал Ордов.

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