Американские компании спешат вернуться в Россию раньше европейских

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для России ни американский, ни европейский бизнес не являются каким-то недостижимым эталоном

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доктор экономических наук Константин Ордов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Несмотря на низкий товарооборот между нашими странами, американский бизнес явно проявляет заинтересованность в том, чтобы вернуться раньше европейских конкурентов. Это создает для России возможность диктовать более выгодные условия для иностранных компаний, выходящих на наш рынок. В результате можно сформировать устойчивый фундамент для долгосрочных инвестиций», – сказал Ордов «Московскому комсомольцу».

При этом он говорит, что возобновление обслуживания для россиян карт Visa и Mastercard может вызвать проблемы, поскольку это частные компании, а их деятельность не регулируется Центробанком.

«Их возвращение может вызвать противоречия с российским законодательством в сфере цифровых активов. Если же условием их работы в России станет интеграция цифрового рубля, который уже готов выйти за рамки пилотного проекта, это может изменить ситуацию. Такой шаг может стать фактором, который усилит позиции рубля как конвертируемой валюты и окажет поддержку российской экономике», – полагает экономист.

По его словам, западные санкции стали для РФ важным поворотным моментом и заставили поверить в собственные силы.