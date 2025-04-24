Американские эксперты поспорили, в какую настольную игру разыграть Украину

Редкоземельные металлы неожиданно стали «геополитическим инструментом и аргументом на переговорах».

Об этом директор программы безопасности критически важных минералов Граселин Баскаран заявила на Форуме глобального развития в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас как будто играем в настольную игру «Колонизаторы». Когда стало известно, что нам нужен Панамский канал, я подумала: Боже мой, теперь мы еще и за портовую инфраструктуру боремся. Сейчас очень интересное время. Критические минералы стали очень востребованы», – сказала Баскаран.

Ей возразил управляющий директор Deloitte в правительстве США Ричард Лонгстафф.