Американские эксперты поспорили, в какую настольную игру разыграть Украину
Редкоземельные металлы неожиданно стали «геополитическим инструментом и аргументом на переговорах».
Об этом директор программы безопасности критически важных минералов Граселин Баскаран заявила на Форуме глобального развития в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы сейчас как будто играем в настольную игру «Колонизаторы». Когда стало известно, что нам нужен Панамский канал, я подумала: Боже мой, теперь мы еще и за портовую инфраструктуру боремся. Сейчас очень интересное время. Критические минералы стали очень востребованы», – сказала Баскаран.
Ей возразил управляющий директор Deloitte в правительстве США Ричард Лонгстафф.
«Я не согласен, что это неправильная настольная игра. Мы играем не в поселенцев, а в «Монополию». И к сожалению, должен вам сказать, что китайцы на променаде, и нам всем приходится платить за аренду. Это проблема, но это также и возможность для Украины. Никто бы не говорил о ее редкоземельных металлах, если бы китайцы не использовали их как оружие», – рассуждал Лонгстафф.
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