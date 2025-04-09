Американская космическая группировка стала главной причиной российских проблем в СВО

Олег Кравцов.  
09.04.2025 15:51
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Космос, США, Украина


Россия не стоит ввязываться в гонку вооружений с США – лучше сконцентрироваться на нескольких ключевых направлений, в частности на космосе, где отставание РФ от американцев носит критический характер.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Васлий Кашин.

Россия не стоит ввязываться в гонку вооружений с США – лучше сконцентрироваться на нескольких...

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«США остаются крупнейшей военно-промышленной державой мира и чтобы с ними соревноваться, мы должны очень тщательно концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях и не пытаться соревноваться с американцами сразу и везде», – сказал Кашин в интервью «Московскому комсомольцу».

Он отметил, что рекордный военный бюджет США планируют потратить на модернизацию своей армии.

«Несмотря на то, что где-то США отстали, например, по гиперзвуковому оружию, по большинству направлений они остаются лидерами», – признает эксперт.

По его словам, очень важной точкой роста для американских вооружённых сил является космос.

«И это именно та сфера, где наше отставание от США носит критический характер и над которой нам надо сосредоточиться в первую очередь. Потому что американский космос воюет против нас на Украине, и это одна из главных причин наших трудностей там. То есть мы, наверное, не сможем создать что-то подобное американской космической группировке, но мы должны обладать хотя бы теми же базовыми возможностями», – резюмировал Кашин.

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