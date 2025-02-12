90% молодых новобранцев ВСУ погибают на фронте – экс-соратник Зеленского

Новыми льготами, которые пообещал Владимир Зеленский 18-летним призывникам в случае их отправки на фронт, вряд ли они воспользуются.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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