90% молодых новобранцев ВСУ погибают на фронте – экс-соратник Зеленского
Новыми льготами, которые пообещал Владимир Зеленский 18-летним призывникам в случае их отправки на фронт, вряд ли они воспользуются.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что предусматривает этот мобилизационный контракт для 18−25 летних? Миллион гривен за год войны — это бонус, то есть зарплата, которую будет получать мобилизованный солдат, составляет от 22 тысяч до 100 с копейками тысяч, в зависимости от выполнения задач и месте выполнения этих задач, плюс еще 88 тысяч гривен ежемесячно, как бонус для 18−25 летних. Бесплатное вступление в высшее учебное заведение без экзаменов и ипотека под ноль процентов. Напоминаю, что работает эта схема, если ты за год войны выживешь.
Если же вы откроете любую интернет-страничку, где описываются сроки выживаемости призывников современных украинских на фронте, то выясните, что такие призывники живут там от двух недель до трех месяцев. Люди, к сожалению, не выживают на войне. Через три месяца 90% бусифицированных и новобранцев оказываются трупами.
Почему это происходит? Потому что это ещё с Первой мировой войны действует закон сохранения стариков. То есть когда в подразделение попадает бусифицированный солдат, а командир подразделения и отряда чётко знает, что у него есть старые солдаты, с которыми он прослужил какое-то время, они уже обученные, между ними уже установлены какие-то личные отношения, то прибывшего отправляют в самую жопу, затыкают им дыры, потому что, скорее всего, он не обладает ненужной квалификацией, не обучен, ну и в принципе его никто не знает и его потерять не жалко», – заявил Дубинский.
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