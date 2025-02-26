Европейским элитам нужно принять тот факт, что Украина проиграна

Об этом, выступая перед членами Европарламента, заявил считающийся одним из лучших экономистов в мире, американский профессор Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп не хочет проигрывать. Поэтому война, скорее всего, закончится, потому что Трамп и президент Путин договорятся о ее завершении. Если Европа будет продолжать нагнетать обстановку, это не имеет значения – война закончится, так что выбросьте это из головы. Пожалуйста, передайте своим коллегам – все кончено. И все кончено, потому что Трамп не хочет быть с проигравшими. Это не какая-то великая мораль, он не хочет быть с проигравшими, а это – проигравшие. Единственное, что может спасти Украину – это переговоры, которые сейчас ведутся…

Я пытался связаться с некоторыми европейскими лидерами, большинство из них вообще не хотят меня слушать. Но я сказал, не езжайте в Киев, поезжайте в Москву, обсудите это с вашими коллегами. Вы шутите, вы – Европа, вас 450 миллионов человек, ваш ВВП 20 триллионов долларов – вы должны быть главным экономическим торговым партнером России, это естественные связи», – заявил Сакс.