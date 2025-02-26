Экономист Сакс в Европарламенте: Езжайте в Москву. США выходят из украинского проекта

Анатолий Лапин.  
26.02.2025 13:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 884
 
Дзен, Политика, США, Украина


Европейским элитам нужно принять тот факт, что Украина проиграна

Об этом, выступая перед членами Европарламента, заявил считающийся одним из лучших экономистов в мире, американский профессор Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейским элитам нужно принять тот факт, что Украина проиграна Об этом, выступая перед членами...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Трамп не хочет проигрывать. Поэтому война, скорее всего, закончится, потому что Трамп и президент Путин договорятся о ее завершении. Если Европа будет продолжать нагнетать обстановку, это не имеет значения – война закончится, так что выбросьте это из головы. Пожалуйста, передайте своим коллегам – все кончено. И все кончено, потому что Трамп не хочет быть с проигравшими. Это не какая-то великая мораль, он не хочет быть с проигравшими, а это – проигравшие. Единственное, что может спасти Украину – это переговоры, которые сейчас ведутся…

Я пытался связаться с некоторыми европейскими лидерами, большинство из них вообще не хотят меня слушать. Но я сказал, не езжайте в Киев, поезжайте в Москву, обсудите это с вашими коллегами. Вы шутите, вы – Европа, вас 450 миллионов человек, ваш ВВП 20 триллионов долларов – вы должны быть главным экономическим торговым партнером России, это естественные связи», – заявил Сакс.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить