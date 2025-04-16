«450 обезьян в Раде будут эффективнее наших депутатов» – Золотарев

Вадим Москаленко.  
16.04.2025 10:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 506
 
Дзен, Коррупция, Политика, Сюжет дня, Украина


За три десятилетия независимости украинские политики и чиновники ни капли не поумнели.

 Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За три десятилетия независимости украинские политики и чиновники ни капли не поумнели.  Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одно дело, когда человек идет во власть и говорит правильные вещи. И совсем другое дело, что как только его задница касается кресла, у него на следующий день вырастают рога и хвост. Вот это вот метаморфоза, которая происходит со всеми. И с Трампом и его командой, и с нашими зелеными. Как говорится, пришел в политику с блестящим будущим, а покидают ее с ужасающим прошлым.

То есть иногда подъем к вершинам власти опускает человека на самое дно. Но внешний антураж при этом сохраняется. Я хорошо помню 90-е годы, когда люди приезжали в Верховную раду на ржавой шестерке в начале каденции, а потом уезжали на кабане шестисотом. В 1998 году было такое», – сказал Золотарев.

«И также, кстати, очень многие «слуги» – из грязи князья. Вот такой социальный лифт, вертикальный. Но при этом же, скажем так, эффективность как законодателя, как политика у них не выросла. Остается такой же очень посредственный образовательный интеллектуальный уровень.

По-моему, глядя на нынешнюю Верховную раду, проще завести 450 обезьян из Африки, и за банан они будут нажимать кнопки», – добавил политолог.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить