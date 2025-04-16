«450 обезьян в Раде будут эффективнее наших депутатов» – Золотарев

За три десятилетия независимости украинские политики и чиновники ни капли не поумнели.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно дело, когда человек идет во власть и говорит правильные вещи. И совсем другое дело, что как только его задница касается кресла, у него на следующий день вырастают рога и хвост. Вот это вот метаморфоза, которая происходит со всеми. И с Трампом и его командой, и с нашими зелеными. Как говорится, пришел в политику с блестящим будущим, а покидают ее с ужасающим прошлым.

То есть иногда подъем к вершинам власти опускает человека на самое дно. Но внешний антураж при этом сохраняется. Я хорошо помню 90-е годы, когда люди приезжали в Верховную раду на ржавой шестерке в начале каденции, а потом уезжали на кабане шестисотом. В 1998 году было такое», – сказал Золотарев.