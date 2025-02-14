«150 тысяч русских готовят вторжение в Польшу» – Зеленский стращает в Мюнхене в надежде на новые транши
Россия создаёт 15 дивизий для совместных учений с белорусами, которые затем якобы могу вторгнуться в Польшу и Прибалтику. Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если не будет гарантий безопасности, через какой-то период Россия снова нападёт на Украину. Им это очень выгодно.
Знаете, что происходит с Беларусью? Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления белорусского направления. Мы думаем, они все будут на территории Беларуси. Это будет 100-150 тысяч человек», – стращал Зеленский.
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Он подчеркнул, что эта армия якобы готовится для нападения на страны ЕС.
«Я не уверен, что эта группировка будет наступать на Украину. Хотя и такое может быть. Они могу пойти как на Украину, так и на Польшу или Прибалтику», – Зеленский всё еще надеется, запугав Запад, выклянчить новые транши.
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