Зимой Россия увеличит «зону смерти» до 50 километров – украинский генерал

Вадим Москаленко.  
04.11.2025 11:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 528
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Благодаря развитию оптоволоконных технологий, дальность действия российских дронов постоянно растёт. Об этом на канале Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Килл-зона смерти увеличилась сейчас уже с 20 до 30 километров за счет именно модернизации дронов на оптоволокне у противника, а также использования дронных маток. То есть, те дроны несут на себе несколько дронов-камикадзе и потом их запускают в действие. Таким образом, дистанция действия этого дрона увеличивается», – сказал Романенко.

«И это постепенно увеличивается. Уже растет зона с 30 до 40 километров. Говорят, что в ближайшие месяцы до конца года, благодаря соответствующим средствам у противника, может вырасти до 50 километров.

А пока мы имеем устойчивого на 30-35 километров, и они это используют, поскольку сил на всё не хватает, дорогу сетками не закрыли, а это существенное влияние», – жаловался генерал.

