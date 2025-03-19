Жесткая экономия: Пентагон откажется от командования НАТО в Европе

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NBC News утверждает, будто администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отказаться от командования НАТО в Европе.

«На протяжении почти 75 лет американские генералы руководили всеми военными операциями НАТО в Европе — традиция, основанная еще Дуайтом Эйзенхауэром. Но администрация Трампа, по словам двух знакомых с ее планами, источников NBC в правоохранительном ведомстве, рассматривает возможность изменить эту ситуацию. Этот шаг обсуждается в рамках возможной реструктуризации боевых командований в рамках «оптимизации» бюджетных расходов», – говорится в публикации.

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Впрочем, каких-либо официальных подтверждений наличия у Трампа такх планов пока тоже нет. Пока неизвестно, сколько времени может занять такая реорганизация, и какие изменения она может претерпеть. Кроме того, на ситуацию может повлиять Конгресс.

В публикации отмечается, что возможный отказ от SACEUR (Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе) стал бы, кроме всего прочего, значительным символическим изменением баланса сил внутри НАТО.

«Отказ США от роли верховного главнокомандующего НАТО будет воспринят в Европе как значительный сигнал о выходе из альянса. Это было бы политической ошибкой эпического масштаба, и как только мы откажемся от командования, вернуть ситуацию вспять будет невозможно. Мы потеряем огромное влияние в НАТО, и это было бы логически расценено как первый шаг к полному провалк» – утверждает известный «ястреб»-отставник Джеймс Ставридис, служивший в должности SACEUR и возглавлявший Европейское командование НАТО с 2009 по 2013 год.

Временная рамка отставки SACEUR, если она состоится, пока не определена. Генерал армии Крис Каволи, действующий командующий, находится в трехлетней командировке, которая должна завершиться этим летом.

По данным источников NBC News, в рамках обсуждаемого плана могут быть объединены пять из 11 боевых командований.

Рассматриваемый масштабный план реструктуризации может также включать два потенциальных изменения: объединение Европейского и Африканского командования США в одно, базирующееся в Штутгарте в Германии, а также закрытие штаб-квартиры Южного командования США во Флориде с целью объединения его с Северным командованием США.

По словам знакомых с этими планами собеседников NBC News, объединение командований позволит военным сэкономить средства за счет сокращения персонала с дублирующими обязанностями.

Если все рассматриваемые изменения будут реализованы, то за первый год, по расчетам Пентагона, можно будет сэкономить до 270 миллионов долларов. Эта экономия составит примерно 0,03% от 850-миллиардного годового бюджета Министерства обороны.

Критики такого подхода утверждают, что планируемые шаги в Европе могут уменьшить американское влияние там, поскольку США могут потерять доступ к ключевым военно-морским и военно-воздушным базам в Италии, Германии, Польше и Испании.

«Эти базы приносят пользу США, приближая их к потенциальным миссиям и оказывая им большее влияние и доступ к региональным военным чиновникам, а не только к союзникам», – считает, к примеру, американский генерал в отставке, бывший Командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес.

Источники NBC News утверждают, что если Пентагон решит объединить AFRICOM и EUCOM в одно командование, это станет частью обоснования ликвидации роли SACEUR, ведь надзор за такой большой территорией уже достаточно большой работой для одного человека и без дополнительного надзора за военными операциями НАТО.

В материале утверждается, что ликвидации компонента противоракетной обороны в ходе якобы планируемой реструктуризации может подвергнуться также космическое командование США. В отчете Министерства обороны утверждается, что миссия противоракетной обороны уже выполняется службами и другими боевыми командованиями, поэтому «может быть ликвидирована без ущерба для операций».

Помимо сокращения расходов на 270 миллионов долларов США, по данным конфидентов NBC News, вероятно, также остановят запланированное расширение американских сил в Японии, что позволит сэкономить около 1,18 миллиарда долларов.

В обосновании Пентагона, с которым ознакомился телеканал NBC News, говорится, что закрытие географических командований одновременно создает политические риски, поскольку некоторые страны могут почувствовать, что США лишили их приоритетов. Это также оставляет командиров боевых подразделений с обширными географическими зонами ответственности, что может сделать их более уязвимыми.