Зеленский готовит лазейку для фальсификации референдума по Донбассу
Киевский диктатор Зеленский, отвечая после переговоров с Дональдом Трампом на вопрос журналистов, допустил возможность голосования находящихся за границей граждан Украины на референдуме о судьбе занятых Россией территорий.
Зеленский при этом упомянул о миллионах беженцев в Европе, но умолчал об украинцах в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Польше, в Чехии – у нас там миллионы людей. Референдум – это то же самое, что и выборы. Люди приходят и голосуют, у них есть право. Если мы дойдем до решения о референдуме, нужна будет инфраструктура – в Европе, в основном в Европе – это непросто, это нельзя сделать за день», – сказал Зеленский.
Если участки для голосования не будут открыты в России, где также находятся миллионы украинских граждан, это будет инструментом для фальсификации голосования.
Дело в том, что среди убежавших на Запад украинцев самые «упоротые» настроения – именно эта публика, отсиживающаяся вдалеке от линии фронта и бомбежек, требует продолжения войны до «границ 1991 года».
Теоретически, получив путём махинаций на референдуме результат «против» того, чтобы согласиться с потерей Донбасса и других территорий, офис Зеленского (и стоящие за ним глобалисты) будет иметь повод для бесконечного продолжения войны дальше.
