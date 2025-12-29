Зеленский: Если договор будет тяжелым – объявим референдум по территориям

Михаил Рябов.  
29.12.2025 01:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 144
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Киевский диктатор Зеленский по итогам переговоров с Дональдом Трампом заявил о возможности проведения референдума по судьбе занятых Россией территорий.

«Есть план для нашего общества будет очень тяжелым, очень сложным, оно должно иметь возможность проголосовать. Потому что это их земля, нашей нации», – сказал Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Киевский диктатор Зеленский по итогам переговоров с Дональдом Трампом заявил о возможности проведения референдума...

Трамп предупредил:

«В ближайшие месяцы могут быть захвачены еще территории, поэтому сделку лучше заключить сегодня».

Американский президент добавил:

«Я готов поехать на Украину и обратиться к парламенту, если это поможет».

Зеленский сообщил, что переговоры будут продолжаться – в январе ожидается прибытие в США украинской и европейской делегаций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Трамп уточнил, что европейские страны потратили на поддержку Украины «много денег» – «это очень важная страна для них».

Также он сообщил о возможности трехсторонней встречи с Зеленским и Владимиром Путиным

«Когда придет время, это произойдет. Президент Путин хотел бы, чтобы это произошло, он мне об этом говорил», – сказал Трамп.

По его словам, экономическое сотрудничество с Россией выгодно США, однако отношения ухудшились из-за «мистификации, которую придумала Хиллари» (Клинтон).

 

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить