Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевский диктатор Зеленский по итогам переговоров с Дональдом Трампом заявил о возможности проведения референдума по судьбе занятых Россией территорий.

«Есть план для нашего общества будет очень тяжелым, очень сложным, оно должно иметь возможность проголосовать. Потому что это их земля, нашей нации», – сказал Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Трамп предупредил:

«В ближайшие месяцы могут быть захвачены еще территории, поэтому сделку лучше заключить сегодня».

Американский президент добавил:

«Я готов поехать на Украину и обратиться к парламенту, если это поможет».

Зеленский сообщил, что переговоры будут продолжаться – в январе ожидается прибытие в США украинской и европейской делегаций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Трамп уточнил, что европейские страны потратили на поддержку Украины «много денег» – «это очень важная страна для них».

Также он сообщил о возможности трехсторонней встречи с Зеленским и Владимиром Путиным

«Когда придет время, это произойдет. Президент Путин хотел бы, чтобы это произошло, он мне об этом говорил», – сказал Трамп.

По его словам, экономическое сотрудничество с Россией выгодно США, однако отношения ухудшились из-за «мистификации, которую придумала Хиллари» (Клинтон).