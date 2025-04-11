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На Украине все больше встревожены ситуацией, которая складывается в приграничных районах Сумской области.

Так, ВВС Украина признает, что на Сумщине «максимальная глубина вклинения российской армии по фронту составляет до 7 км, а ширина – 25 км», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Минобороны РФ ранее объявило, что взяты под контроль села Басовка и Журавка, что отрицает украинская сторона, заявляя, что эти населенные пункты находятся в серой зоне. Правда, вражеский ресурс Deep State признал, что российские силы накапливаются в Басовке, то есть речь идет о том, что ВС РФ смогли закрепиться в селе, тем более что они уже штурмуют расположенную южнее Локню.

Источник ВВС в Генштабе ВСУ сообщил, что Москва намерена создать буферную зону в Сумской области (о чем, в принципе, заявил и российский лидер Владимир Путин) и даже создать угрозу для областного центра.

«Одна из целей – это создать окружение или полуокружение Сум», – сказал собеседник издания.

По его словам, якобы для недопущения этого сценария ВСУ все еще удерживают остатки плацдарма в районе сел Олешня и Горналь на Курщине и вторглись на территорию Белгородской области, где сумели закрепиться в районе Демидовки и Поповки.

«Правда, в этом плане есть одна большая проблема. В Курской области они удерживают буквально считанные квадратные километры. И полностью ни одного села (за Олешню и Горналь уже идут бои)», – в свою очередь пишет уроженец Сумщины, российский военный блогер Юрий Подоляка.

Он отмечает, что «фронт постепенно приближается к Сумам».