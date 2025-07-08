Военкор предостерег от победных реляций на Сумском направлении

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Украина продолжает уверять, что удерживает позиции в Курской и Белгородской областях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главком ВСУ Александр Сырский, опубликовавший отчет о заседании ставки украинского верховного главнокомандующего.

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«Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне – на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выход на административные границы Днепропетровской области. Указал на восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях России», – написал Сырский.

При этом он пригрозил ударами «DeepStrike по территории России».

В то же время Сырский умолчал, что вчера ВС РФ заняли село Бесаловка в Сумской области, о чем, кстати, сообщило российское МО. Не стал он и говорить, что русские давно не только вышли на административные границы Днепропетровской области, но и начали занимать на ее территории населенные пункты, что подтвердили в ВСУ.

В свою очередь донецкий военкор Алексей Акутин предостерегает от преждевременных победных реляций с российской стороны, отмечая, что на Сумском направлении ситуация запутанная, а «наши войска там продолжают наступление, находясь в полуокружении».