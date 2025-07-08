Военкор предостерег от победных реляций на Сумском направлении
Украина продолжает уверять, что удерживает позиции в Курской и Белгородской областях.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главком ВСУ Александр Сырский, опубликовавший отчет о заседании ставки украинского верховного главнокомандующего.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне – на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выход на административные границы Днепропетровской области. Указал на восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях России», – написал Сырский.
При этом он пригрозил ударами «DeepStrike по территории России».
В то же время Сырский умолчал, что вчера ВС РФ заняли село Бесаловка в Сумской области, о чем, кстати, сообщило российское МО. Не стал он и говорить, что русские давно не только вышли на административные границы Днепропетровской области, но и начали занимать на ее территории населенные пункты, что подтвердили в ВСУ.
В свою очередь донецкий военкор Алексей Акутин предостерегает от преждевременных победных реляций с российской стороны, отмечая, что на Сумском направлении ситуация запутанная, а «наши войска там продолжают наступление, находясь в полуокружении».
«Нанося удар между Кондратовкой и Константиновкой, противник продвинулся на 2,5 км и обошел Кондратовку с севера. Восточнее Алексеевки враг продвинулся на 3,4 км и также обогнул Алексеевку с севера. Коридор между передовыми позициями ВСУ севернее Кондратовки и Алексеевки составляет 5,5 км – по нему снабжаются наши войска, обороняющие оба н/п.
При этом командование ОГ «Север» наши войска из анклава «Кондратовка-Алексеевка» не отводит, а наносит удары по флангам «клещей» ВСУ, что в общем-то разумно, но сильно рискованно. В общем, ситуация довольно сложная и путанная, которая может закончится как победой, так и поражением», – предупреждает Акутин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: