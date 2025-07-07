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В сети появилось видео с ВСУшниками, которые устанавливают украинский флаг в селе Дачное – первом населенном пункте, освобожденном ВС РФ на территории Днепропетровской области.

На Украине тут же поспешили объявить о возвращении населенного пункта под свой контроль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дачное Днепропетровской области освобождено. 37-я обрмп восстановила контроль над селом», – написал паблик 46-й бригады ВСУ.

На ролике, который осинтеры геолоцировали как западную окраину Дачного, можно увидеть двух ВСУшников, которые в спешке ставят флаг и сразу убегают. То есть, как минимум, о закреплении речь не идет.

Да и в титрах, которые сопровождают ролик, лишь скромно говорится, что «вывесили флаг в Дачном».

Украинский офицер-десантник с позывным «Мучной», давно признавший потерю Дачного, и вовсе пишет, что картина далека от той, что рисует пропаганда.