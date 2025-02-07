Во Львове осознали, что Украина лишь инструмент в руках США
Украина и ситуация в этой стране не стоит в списке топ-приоритетов для нынешней администрации США.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский военно-политический эксперт Андрей Андрейкив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы должны понимать, что на данный момент Америка решает свои стратегические задачи, и Украина в данном случае является лишь одним из инструментов, одним из пунктов повестки дня. Потому Трамп сначала поедет в Китай, как наибольшую экономическую и военную угрозу для Соединенных Штатов, потом они будут обращаться к Европейскому союзу, решать проблемы с НАТО.
И в контексте этих событий они будут акцентировать внимание на взаимоотношениях Украины и России, других компонентах. Потому они пока что не спешат озвучивать никакие планы, потому что в контексте выполнения своих стратегических задач Украина не номер один, – будем реалистами», – заявил Андрейкив.
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