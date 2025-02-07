Во Львове осознали, что Украина лишь инструмент в руках США

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Украина и ситуация в этой стране не стоит в списке топ-приоритетов для нынешней администрации США.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский военно-политический эксперт Андрей Андрейкив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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