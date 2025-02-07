Во Львове осознали, что Украина лишь инструмент в руках США

Анатолий Лапин.  
07.02.2025 13:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 604
 
Дзен, Политика, США, Украина


Украина и ситуация в этой стране не стоит в списке топ-приоритетов для нынешней администрации США.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил львовский военно-политический эксперт Андрей Андрейкив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и ситуация в этой стране не стоит в списке топ-приоритетов для нынешней администрации...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мы должны понимать, что на данный момент Америка решает свои стратегические задачи, и Украина в данном случае является лишь одним из инструментов, одним из пунктов повестки дня. Потому Трамп сначала поедет в Китай, как наибольшую экономическую и военную угрозу для Соединенных Штатов, потом они будут обращаться к Европейскому союзу, решать проблемы с НАТО.

И в контексте этих событий они будут акцентировать внимание на взаимоотношениях Украины и России, других компонентах. Потому они пока что не спешат озвучивать никакие планы, потому что в контексте выполнения своих стратегических задач Украина не номер один, – будем реалистами», – заявил Андрейкив.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить