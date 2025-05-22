Вместо Украины Мерц решил отправить войска в Прибалтику

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Германия не рассматривает сегодня вариант размещения своих войск на Украине.

Об этом во время своего визита в Литву заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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