Вместо Украины Мерц решил отправить войска в Прибалтику
Германия не рассматривает сегодня вариант размещения своих войск на Украине.
Об этом во время своего визита в Литву заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Германии мы сейчас хотим быстро увеличить расходы на оборону, но нам также нужны кадры, нам нужны производственные мощности, нам нужны возможности для обучения солдат будущего. В первую очередь это наш фокус, на который мы нацелены. Нам не нужно сейчас заниматься вопросом дислокации воинских частей в Украине.
Мы здесь в первую очередь вносим свой вклад в укрепление всего восточного фланга НАТО. Мы, конечно, готовы и дальше оказывать военную помощь украинской армии. У нас не будет недостатков финансовых средствах. Но мы в первую очередь ориентируемся на эти три вещи — укрепление восточного фланга, укрепление военного потенциала Украины, и всегда имеем в виду любую возможность достичь там прекращения огня, а затем после прекращения огня начать мирные переговоры с Россией», – заявил Мерц.
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