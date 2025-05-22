Вместо Украины Мерц решил отправить войска в Прибалтику

Анатолий Лапин.  
22.05.2025 15:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 343
 
Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Прибалтика, Россия, Украина


Германия не рассматривает сегодня вариант размещения своих войск на Украине.

Об этом во время своего визита в Литву заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия не рассматривает сегодня вариант размещения своих войск на Украине. Об этом во время...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Германии мы сейчас хотим быстро увеличить расходы на оборону, но нам также нужны кадры, нам нужны производственные мощности, нам нужны возможности для обучения солдат будущего. В первую очередь это наш фокус, на который мы нацелены. Нам не нужно сейчас заниматься вопросом дислокации воинских частей в Украине.

Мы здесь в первую очередь вносим свой вклад в укрепление всего восточного фланга НАТО. Мы, конечно, готовы и дальше оказывать военную помощь украинской армии. У нас не будет недостатков финансовых средствах. Но мы в первую очередь ориентируемся на эти три вещи — укрепление восточного фланга, укрепление военного потенциала Украины, и всегда имеем в виду любую возможность достичь там прекращения огня, а затем после прекращения огня начать мирные переговоры с Россией», – заявил Мерц.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить