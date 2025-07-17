В США мандраж: Китай увеличил на 500% число спутников-шпионов

Анатолий Лапин.  
17.07.2025 14:42
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Космос, США


Американская оборонка в целом космическая отрасль в частности испытывает острый дефицит молодых инженеров.

Об этом в ходе Аспенского форума по безопасности заявил экс-руководитель Центра космических полетов НАСА, а ныне – вице-президент космического подразделения американского оборонного гиганта Lockheed Martin Роберт Лайтфут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американская оборонка в целом космическая отрасль в частности испытывает острый дефицит молодых инженеров. Об...

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«Если посмотреть на ситуацию с угрозами, то с 2015 года Китай увеличил количество спутников для разведки и наблюдения на 500%. Мне нужно вывести на орбиту то, что сдерживает. Другая проблема, если подумать о безопасности, заключается в том, что у нас не хватает специалистов. Мы говорим о космосе. Нам не хватает инженеров и математиков, это проблема. В Китае выпускается гораздо больше инженеров, чем у нас.

Как нам решить эту проблему? Как нам заинтересовать следующее поколение наукой и технологиями?», – задается вопросом Лайтфут.

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