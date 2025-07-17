В США мандраж: Китай увеличил на 500% число спутников-шпионов

Американская оборонка в целом космическая отрасль в частности испытывает острый дефицит молодых инженеров.

Об этом в ходе Аспенского форума по безопасности заявил экс-руководитель Центра космических полетов НАСА, а ныне – вице-президент космического подразделения американского оборонного гиганта Lockheed Martin Роберт Лайтфут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если посмотреть на ситуацию с угрозами, то с 2015 года Китай увеличил количество спутников для разведки и наблюдения на 500%. Мне нужно вывести на орбиту то, что сдерживает. Другая проблема, если подумать о безопасности, заключается в том, что у нас не хватает специалистов. Мы говорим о космосе. Нам не хватает инженеров и математиков, это проблема. В Китае выпускается гораздо больше инженеров, чем у нас.

Как нам решить эту проблему? Как нам заинтересовать следующее поколение наукой и технологиями?», – задается вопросом Лайтфут.