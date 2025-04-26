«В Кремле все улыбаются»: британцы не скрывают смятения от встречи Путина с Уиткоффом

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Британская ВВС описывает атмосферу на вчерашних переговорах в Москве посланцем Трампа Стивом Уиткоффом: «В Кремле все улыбаются, когда Путин садится за стол переговоров с переговорщиком Трампа».

«Так приятно вас видеть», — воскликнул Стив Уиткофф, пожимая руку российскому президенту. По его широкой улыбке было видно, что спецпосланник Трампа действительно рад видеть Владимира Путина. На самом деле, он видится с ним довольно часто. Это была их четвертая встреча за два с небольшим месяца. За это время Уиткофф, безусловно, провел с президентом России больше времени, чем любой другой американец», – говорится в публикации.

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Кремль опубликовал 27-секундное видео с этой встречи. Внимание ВВС привлекли не столько язык тела или приветствия, сколько стол.

«С одной стороны сидела вся мощь российской делегации: президент Путин в окружении своего опытного помощника по внешней политике Юрия Ушакова, доверенного человека по иностранным инвестициям Кирилла Дмитриева и переводчика. С другой стороны, явно в меньшинстве, сидели Уиткофф и его переводчик. Это не традиционная дипломатия, но Уиткофф и не традиционный дипломат. Он — миллиардер, нью-йоркский девелопер и давний доверенный человек Трампа, который сам по себе не является традиционным президентом. Как и Трамп, Уиткофф сделал карьеру на заключении сделок. Именно так сейчас ведется высокопоставленная дипломатия между США и Россией в эпоху Трампа. Именно так обсуждаются важнейшие решения, которые могут иметь последствия для мирового порядка», – пишет ВВС.

После этого раунда переговоров Ушаков провел телеконференцию для журналистов. Он настаивал, что переговоры с Уиткоффом были «конструктивными и очень полезными».

Правда, британские журналисты не преминули добавить свою ложку дегтя в описанную благостную картину российско-американских рукопожатий:

«Нет никаких гарантий, что переговоры между Путиным и Уиткоффом приведут к миру. И в Киеве и в Европе будут обеспокоены тем, что они не были за столом переговоров».

Тем не менее, заключает ВВС – Ясно одно: Путин и Трамп намерены сблизить свои страны — что бы ни случилось с мирным процессом на Украине. Для Москвы и Вашингтона теперь девизом стало сотрудничество.

«В пятницу я присутствовал на церемонии в московском военном парке, символизирующей это. Она ознаменовала момент, когда 80 лет назад американские и советские солдаты встретились на берегу Эльбы в последние дни Второй мировой. Тогда Россия и Америка были союзниками. Военный оркестр играл, а люди выстраивались в очередь, чтобы возложить цветы к мемориалу «Встреча на Эльбе». Нападение Путина на Украину поставило США и Россию по разные стороны баррикад, но времена снова меняются. Белый дом и Кремль пытаются наладить отношения. Смогут ли они заключить мирное соглашение, приемлемое для Украины?», – пишет автор репортажа ВВС.

«Мы просто восстанавливаем контакты», — сказала мне на церемонии официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы просто пытаемся найти выход из этого ужасного кризиса, который был создан предыдущей американской администрацией. Они многое разрушили».

Заключает репортаж противопоставление политики Белого дома по Украине при Байдене и при Трампе: