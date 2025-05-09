В Киеве распереживались: Украинские недра помогут России покрыть затраты на СВО

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Заняв еще несколько городов, Россия сможет покрыть затраты на украинскую военную кампанию одними только полезными ископаемыми.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будем называть вещи своими именами. Российская Федерация взяла под свой контроль полезных ископаемых приблизительно по самым минимальным расчетам на 200 миллиардов американских денег. Колоссальная сумма. Если учесть то, что затраты Российской Федерации за все три года это порядка 300-350 миллиардов. Вот вам и ответ, почему не я скептически отношусь к вопросу возможности окончания боевой действий. Во-первых, то что под контролем сил Украины – это спорная, скажем так, территория, идут встречные бои», – сказал экс-депутат.

Он подчеркнул, что если боевые действия продолжатся, то Россия получит ещё несколько богатых месторождений.