В Киеве распереживались: Украинские недра помогут России покрыть затраты на СВО
Заняв еще несколько городов, Россия сможет покрыть затраты на украинскую военную кампанию одними только полезными ископаемыми.
Об этом на канале «Политэксперт» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Будем называть вещи своими именами. Российская Федерация взяла под свой контроль полезных ископаемых приблизительно по самым минимальным расчетам на 200 миллиардов американских денег. Колоссальная сумма. Если учесть то, что затраты Российской Федерации за все три года это порядка 300-350 миллиардов.
Вот вам и ответ, почему не я скептически отношусь к вопросу возможности окончания боевой действий. Во-первых, то что под контролем сил Украины – это спорная, скажем так, территория, идут встречные бои», – сказал экс-депутат.
Он подчеркнул, что если боевые действия продолжатся, то Россия получит ещё несколько богатых месторождений.
«Но Покровском направлении коксующиеся угли, крупнейшие в Европе месторождения. Как вы считаете, Россия упустит подобную возможность заблокировать украинскую тяжелую металлургию?
Без данных углей производительность украинских металлургических комбинатов с 6,5 миллионов тонн упадет до 2 миллионов. Представляете, какой удар и по украинскому бюджету, и какая социальная напряженность на контролируемых территориях Запорожской и Днепропетровских областей, где в основном и сосредоточены предприятия тяжелой металлургии.
Во-вторых, Славянск. Почему они рвутся туда? Бои фактически уже начались за Славянско-Краматорскую агломерацию. А Славянск – это крупнейшее месторождение в Европе сланцевого газа. Это не дать возможности американцам разрабатывать сланцевый газ. Если Shell зайдет туда, как они и хотели в 2012 году, соответственно вопрос энергетической безопасности Украины будет снят с повестки дня. И не только Украины. И Россия это прекрасно понимает», – резюмировал Снегирев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: