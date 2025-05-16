В Киеве боятся, что теперь точно будет большое наступление РФ

Эскалация конфликта – категорически нежелательный для Украины исход сегодняшних событий во всех отношениях.

Об этом на канале «Дикий Live» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москва демонстрирует, что у неё есть вариант, что будет дальше, если переговоры сорвутся – Россия готовится к наступлению. Это подтверждает разведка, это соответствует всем предыдущим планам и намерениям. И судя по всему, Москва рассматривает этот свой план как позицию силы.

Конечно, для Украины подобное развитие событий – это самый тяжёлый вариант. Это большая дуга, по которой Украина столкнётся, первое, с риском того, что США могут вильнуть или взять паузу, обвинив обе стороны в недоговороспособности.

Но дело не столько в этом риске, сколько в том, что эскалация может нести с собой новые военные угрозы непосредственно территориям и много других таких факторов, о которых не хочется говорить. Но, несомненно, это нежелательный для Украины вариант во всех отношениях. Не только в большой дипломатии, но и в плане реалий жизни», – тревожился Ермолаев.