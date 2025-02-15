В Киеве бахвалятся: На давление Трампа ответим ракетными залпами
Украине не следует обращать внимания на попытки президента США положить конец войне.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире киевской телеведущей Натальи Мосейчук, обслуживающей интересы Банковой, заявил киевский политолог Тарас Загородний.
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«[Трамп] Будет давить (ну я думаю, что скоро ракеты у нас появятся, очень неприятные для русских) – залп по нефтепереработке и газопроводам. Еще одно давление – залп по нефтепроводам. И далее далее», – сказал политолог.
По его словам, на Украине «плохие новости продаются лучше», а потому кругом видят «зраду».
«А посмотрите статистику ударов по территории РФ. Насколько она выросла. Дроны долетают за 1000 километров. Пошли бить по нефтеперекачивающим станциям», – похвастался Загородний.
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