В Киеве бахвалятся: На давление Трампа ответим ракетными залпами

Игорь Шкапа.  
15.02.2025 13:45
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Украине не следует обращать внимания на попытки президента США положить конец войне.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире киевской телеведущей Натальи Мосейчук, обслуживающей интересы Банковой, заявил киевский политолог Тарас Загородний.

Украине не следует обращать внимания на попытки президента США положить конец войне. Об этом,...

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«[Трамп] Будет давить (ну я думаю, что скоро ракеты у нас появятся, очень неприятные для русских) – залп по нефтепереработке и газопроводам. Еще одно давление – залп по нефтепроводам. И далее далее», – сказал политолог.

По его словам, на Украине «плохие новости продаются лучше», а потому кругом видят «зраду».

«А посмотрите статистику ударов по территории РФ. Насколько она выросла. Дроны долетают за 1000 километров. Пошли бить по нефтеперекачивающим станциям», – похвастался Загородний.

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