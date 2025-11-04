В Казахстане репрессируют сторонников России на системной основе

В Казахстане проходит закрытый суд над блогером Асланом Толегеновым, который носит символический, показательный характер и призван продемонстрировать всем сторонникам России, что они могут разделить его участь.

Мы уже писали, что одновременная провокация, арест и суд над Асланом Толегеновым «Северным казахом» в Казахстане и Азизом Хакимовым «Товарищем Азизом» в Узбекистане – скоординированная акция спецслужб стран Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках уже сложившегося военно-политического блока при активном координирующем участии Баку, который и сбрасывал своим коллегам методичку.

При этом в РК планировалось именно масштабное дело «сепаратистов» с большим количеством фигурантов, если бы Аслан Толегенов дал показания против других людей и подтвердил свою связь с Москвой. Как фактор давления использовалась изъятая при обыске наличность, которые некоторые уже ручные «блогеры», связанные с КНБ, пытались связать с российским меценатом Умаром Кремлёвым и даже призывали его признать факт финансирования «Северного казаха».

В итоге многое пошло не по плану, и не смотря на предьявленные 200 эпизодов «преступлений», судебный процесс властям пришлось проводить в закрытом режиме, чтобы не вскрылись факты слежки и прослушивания, а факты грубой фабрикации с участием штатных провокаторов не вышли наружу. Плюс кампания в поддержку «Северного казаха» также стала сильно нервировать Акорду на фоне отсутствия результатов «расследования», о чём поведал известный политолог Никита Мендкович:

«Судя по всему, КНБ Казахстана очень обеспокоен присуждением премии «Голос Евразии» блогеру Аслану Толегенову, против которого комитетом сфабриковано уголовное дело. Изначально КНБ настаивал в кулуарах, что дело нужно «дожимать» и уговаривал Акорду игнорировать протесты внутри страны и за рубежом. Дескать, забудут, «проглотят» (с), как до сих пор уговаривают себя и окружающих сотрудники профильного управления Комитета. Однако факты показывают, что общество сильно изменилось после дела Ермека Тайчибекова».

Бросается также в глаза, что схроны с оружием и террористические ячейки постоянно вскрываются и ликвидируются сотрудниками КНБ именно в южных регионах Казахстана, которые ранее участвовали в кровавых январских событиях 2022 года, но за все десятилетия независимости ни одного такого факта не было зафиксировано в северо-западных и восточных областях РК, населённых русскими и русскоязычными.

Напротив, на Севере и Востоке РК мы видим лишь массу осужденных по сфабрикованным делам по «сепаратизму», которые являются по факту жертвами провокаций агентов СБУ в «чате-рулетка», когда казахстанцы признавались на видео, что поддерживают Россию. Или это участники СВО, списки которых также передаются СБУ в КНБ для фиксации и последующего ареста. При этом ни одного ствола или боеприпасов при обысках у них не нашли.

Это показывает искусственный характер всего вала дел, направленных именно против русских и сторонников России с целью подавления местного населения и создания атмосферы страха и напряжения. И дело «Северного казаха» как раз часть этой многолетней кампании, и его хотели показательно наказать именно за то, что он этнический казах, как это было в своё время с Тайчибековым.

Вообще, арест Толегенова и попытка раздуть новое большое дело «сепаратистов» напрямую связано с предстоящей поездкой Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон на саммит «Центральная Азия – США», который состоится 6 ноября, чтобы продемонстрировать лояльность и решительность в деле искоренения «русского мира» в Казахстане.

То есть – это очередная картинка для Запада ведь сейчас в РК зачастили эмиссары из США и ЕС, которые курируют крупные сделки по передаче ключевых месторождений минералов и РЗМ.

И на этом фоне с позволения властей РК в Алма-Ате и в городах республики свободно выступает и разъезжает Валерий Иванов, украинский эксперт «по борьбе с дезинформацией и российской пропагандой», который инструктирует местных журналистов. И это очень показательно.