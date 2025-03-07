В Казахстане поднимают голову русофобы

В Казахстане усиливаются русофобские настроения, которые никак не пресекаются властями – напротив, лишь ускоряются темпы тотальной дерусификации населённых пунктов даже без прежнего прикрытия в виде декоммунизации.

Эта волна совпадает с активным заигрыванием Астаны с Баку на фоне конфликта Ильхама Алиева с Москвой, что вместе с отсутствием официальной реакции на атаки украинских дронов на транспортную инфраструктуру по перекачке казахстанской нефти демонстрирует реальное отношение нынешних казахстанских властей.

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Самым ярким из таких русофобских актов стало выступление в Мажилисе РК депутата Жигули Дайрабаева, являвшегося на тот момент заместителем руководителя парламентской партии «Ауыл». Он выступил с инициативой переименования русских населённых пунктов в Северном Казахстане, названия которых он посчитал «устаревшими».

Это предложение, адресованное министерству культуры и информации, министерству просвещения и министерству науки, вызвало шквал отрицательных реакций в казахстанском информационном пространстве. В результате однопартийцы по указанию сверху вынуждены были быстро дезавуировать это заявление своего коллеги и даже снять его с поста заместителя председателя.

Комичная фигура Дайрабаева показывает, что его могли использовать для этого заявления, то есть выставить в качестве «торпеды», а затем, если отношение граждан будет резко отрицательным, без особых проблем от него избавиться. Партия «Ауыл» в данном случае умыла руки и явила как бы «здоровую реакцию» на произошедшее. В реальности же это был лишь зондаж с целью выяснить настроения, а заодно и заложить зерно идеи о самой такой возможности, при этом попутно еще и отвлечь внимание от ухудшающейся социально-экономической ситуации в стране.

Впрочем, процесс дерусификации в республике идет своим чередом и без всяких выступлений парламентариев. Так, в Восточно-Казахстанской области в Уланском районе власти готовятся переименовать сразу три села в рамках государственной программы «Концепция развития языковой политики в РК на 2023–2029 годы».

Среди запланированных переименований особо выделяются: село Казачье, переименовываемое в Бирлик («Единство»), село Гагарино, получающее название Жартас («Скала»), и село Ново-Азовое, которое станет Долагайлы. Кроме этого, завершилась и регистрация документов по переименованию четырёх улиц в посёлке Белогорском.

Сельскую же школу в переименованном Гагарино называют в честь участника гражданской войны на стороне Колчака деятеля буржуазно-националистической партии «Алаш» (местного филиала партии кадетов) реабилитированного Ахмета Байтурсынова, что говорит о стремлении Астаны стереть и в идейно-политическом плане историческую память в регионе, навязав местному населению своих «героев».

Выбор новых названий, зачастую лишенных исторической связи с местностью, естественно вызывает критику со стороны общественности, которая указывает на игнорирование многовековой истории и культурного наследия области, сформированного представителями различных национальностей, в первую очередь русского народа.

Более того, в рамках данной концепции власти осуществляют имитацию «общественных слушаний», когда мобилизуются бюджетники или националистический актив местных акиматов. Этих проплаченных сторонников переименований возят на автобусах с одного «схода» на другой, где они изображают массовку и активных сторонников смены названия посёлка или улицы. И такая практика используется повсеместно.

Мы неоднократно писали и предупреждали о том, что после принятия в парламенте РК в конце января 2022 года закона «О вывесках» сразу после известных кровавых событий, когда российские миротворцы спасли Касым-Жомарта Токаева, процесс массовых переименований населённых пунктов с целью уничтожения русской топонимики только усилится. И теперь это можно наблюдать повсеместно и постоянно.

Например, в конце прошлого года в Алма-Атинской области Казахстана переименовали очередную группу населенных пунктов. Новые названия получили бывшие «Казцинк» и «Комсомол». Первому присвоили имя Аскара Токпанова. А село «Комсомол» получило название «Жайнак». Энергетический сельский округ переименован в сельский округ Отеген батыр. Село Покровка Энергетического сельского округа — в село Кенен Азирбаев. Чапаевский сельский округ и село Чапаево — в сельский округ Байкент и село Байкент. Междуреченский сельский округ и село Междуреченск — в сельский округ Ақсай и село Ақсай.

Сейчас жители безуспешно пытаются отстоять русское название старинного села Щапово уже в Западно-Казахстанской области близ Уральска, собрав триста подписей под обращением к акиму области.

В справке из музея «Старый Уральск» указывается, что упоминается о Щапово уже в документах 1860 года. Согласно данным Оренбургской епархии, в 1888 году здесь уже была сельская церковь, священник и 1227 жителей, свыше 300 хозяйств.

Но вся пресса, местный актив и переселенцы из южных районов настроены на изменение названия, продвигаемого чиновниками сверху. Поэтому вскоре и это историческое название исчезнет с карты области. И в раках проводимой политики депутат Жигули Дайрабаева лишь озвучил планы Акорды по окончательной дерусификации северных, восточных и западных регионов Казахстана, которая логично и обязательно завершится уже переименованием Уральска, Петропавловска, Павлодара и Усть-Каменогорска.

На этом фоне всё настойчивее звучат голоса и представителей «интеллигенции» о необходимости административного преследования граждан за незнание казахского языка, что естественно направлено против русских и русскоязычных, на выдавливание из общественного пространства языка Пушкина в стиле «мовных патрулей».

Такую инициативу недавно озвучил «заслуженный» деятель культуры, певец и бывший депутат Мажилиса Нурлан Онербаев, который призвал штрафовать на 39 320 тенге тех, кто не владеет государственным языком.

Это, конечно, мягче предложения члена союза писателей Армана Кани, который требовал загонять всех незнающих казахский язык в специальные лагеря или принудительно выселять из страны, но в целом показывает куда движется национальная политика в РК. С учётом того, что никто Нурлана Онербаева не наказал, как и тех националистов, которые вешали объявления в магазинах Павлодара об обслуживании «только на русском языке» в расчёте вызвать русофобские выступления и призвать срочно переименовать сам город, красноречиво говорит уже о позиции самих властей.

Интересно, что в 2 марта впервые в истории посол РК в РФ Даурен Абаев выразил протест против миграционной политики в России, чего ранее трудно было себе представить.

Его вдруг возмутили инициативы депутатов Госдумы ограничить возможность завоза трудовыми мигрантами своих семей. При этом Астана никогда не поднимала этой темы, стараясь изобразить экономическое благополучие и отсутствие самой проблемы такой вынужденной трудовой миграции в соседние российские регионы.

Очевидно, что этот демарш рассчитан на развитие уже антироссийских настроений среди казахского населения с далеко идущими последствиями. Это и определённый сигнал недовольства, обращённый к Кремлю и касающийся явно не только экономических интересов.

В то же время демонстративные отношения с Баку, который вступил в информационно-политическое противостояние с Москвой, становятся теснее. К примеру, министр просвещения РК Саясат Нурбек озвучил стремление направить в сформированный недавно Карабахский университет не только студентов, но и преподавателей. А вице-министр туризма и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев призвал в память об азербайджанской бортпроводнице Хокумы Алиевой, погибшей в разбившемся недавно самолёте в Актау, посвятить все лыжные соревнования среди учащихся в странах Евразийского альянса горных курортов.

Такая вот показательная солидарность. И это очень напоминает прелюдию к ухудшению отношений с Москвой, когда сознательно нагнетается соответствующая русофобская и антироссийская кампания внутри страны. И поэтому все эти заявления депутатов, действия чиновников по переименованиям населённых пунктов, инициативы представителей интеллигенции и провокации националистов координируются и направляются из одного центра с целью культивирования враждебного фона.

В этой ситуации следует ожидать и очередного всплеска кампании разоблачения мнимых «сепаратистов», которая ранее проводилась украинскими «блогерами» совместно с казахстанскими спецслужбами и фабрикации громких дел по типу «Петропавловского совета трудящихся», как это было в 2023 году.