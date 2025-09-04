Украинский писатель-русофоб: Путин прав, когда говорит, что бойцы в окопах готовы выполнить все задачи СВО
У российских командиров и солдат на передовой самые серьёзные намерения в отношении противника и выполнения поставленных задач.
Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я не исключаю. Боюсь, что мы с вами недооцениваем силу пропаганды. Мы же воюем не с Путиным, не с Лавровым. Это же не они под Покровском гниют. И когда вы говорите, что Путин делает заявление, что находящиеся в окопах СВО солдаты хотят выполнить его задачи, я склонен ему верить.
Да [«боевой опыт у российской армии тоже имеется, увы»], они стали значительно лучше за это время, никакого шапкозакидательства. Они очень многому научились. Слушайте, так, как они умеют подтягивать ресурсы и сосредотачивать усилия на участке, надо поучиться», – вещал Валетов.
«Научились работать малыми группами, чего не умели, научились не ходить колоннами, ибо хорошо горели. Научились дронам во многом даже лучше, чем мы в каких-то вещах уже. Опыт украинской и российской армии сейчас – в мире, наверное, нет более боеспособных армий.
Моя покойная тётушка, которая с 77 года жила в Америке, говорила мне: американская армия – это очень сильная, отважная армия, они могут всё, они оснащены просто прекрасно. Но попробуй не дать им на ночь шоколад…», – разглагольствовал укро-писатель.
