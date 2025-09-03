«Командиры и солдаты в окопах стоят за выполнение всех целей СВО» – Путин

Константин Серпилин.  
03.09.2025 18:59
  (Мск) , Пекин
Просмотров: 265
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Все цели СВО будут выполнены, и для всех лучше, если это произойдёт мирными средствами.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов в Пекине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прозвучал вопрос, известно ли, как относятся к переговорному процессу командиры и солдаты в окопах, с которыми, как известно, периодически общается президент.

«А они что говорят про мир? Они готовы принять перемирие или эти договорённости, или они настаивают на том, чтобы биться до победного конца?», – спросил журналист.

«Они, подчеркну, в подавляющем своём большинстве стоят за то, чтобы Россия достигла всех своих целей, обозначенных при начале СВО. Всё остальное имеет второстепенное значение. А как? Конечно, лучше мирным путём, мирными средствами.

Мы их предлагаем противной, в прямом и переносном смысле этого слова, стороне неоднократно. Посмотрим, как будет развиваться дальше этот процесс, в том числе, и при содействии действующей администрации [США]», – ответил Путин.

