«Командиры и солдаты в окопах стоят за выполнение всех целей СВО» – Путин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все цели СВО будут выполнены, и для всех лучше, если это произойдёт мирными средствами.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов в Пекине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Прозвучал вопрос, известно ли, как относятся к переговорному процессу командиры и солдаты в окопах, с которыми, как известно, периодически общается президент.

«А они что говорят про мир? Они готовы принять перемирие или эти договорённости, или они настаивают на том, чтобы биться до победного конца?», – спросил журналист.