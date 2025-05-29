Украинские предприниматели потеряют 3,5 млрд евро на торговле с ЕС по довоенным правилам

Вадим Москаленко.  
29.05.2025 22:26
  (Мск) , Киев
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Бизнес, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Торговля, Украина


Украинские экспортёры потеряют порядка 3,5 миллиарда евро в год после отмены «торгового безвиза» с Евросоюзом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские экспортёры потеряют порядка 3,5 миллиарда евро в год после отмены «торгового безвиза» с...

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«Мы не знаем, что будет после 6 июня, то есть – в каком формате это будет изменено. Сейчас мы видим и выборы в Евросоюзе, и сейчас председательствует Польша, что в принципе накладывает определенный отпечаток на протекционизм внутри европейского рынка.

Есть три основных варианта. Первый – что восстановятся автономные торговые режимы, но это очень маловероятно.

Второй вариант, наиболее вероятный – мы останемся на показателях, которые были с 16 по 22 год. И это больно ударит по нашим экспортерам, особенно переработчикам.

И третий вариант – будет некая гибридная модель, возможно частичная либерализация. И это все является частью нашей общей евроинтеграции агросектора», – сказал Мартышев.

«То есть будет, собственно, довольно неприятно. Аналитики оценивают, что это будут потери 3-3,5 миллиарда долларов для наших экспортеров.

В европейском импорте продовольствия доля Украины составляет 7% всего. До начала полномасштабной войны это было 5%. Также, по некоторым продуктам хотят ввести достаточно жесткие квоты», – подытожил эксперт.

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