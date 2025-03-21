Украина для французских «миротворцев» станет транзитным маршрутом к броску на север

Елена Острякова.  
21.03.2025 16:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 190
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Калининград, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Гипотетическая отправка «миротворцев» на Украину преследует цель, не имеющую отношения к этой стране.

Об этом подкасту «Чита.Ру» заявил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гипотетическая отправка «миротворцев» на Украину преследует цель, не имеющую отношения к этой стране. Об...

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«Понятно, что сегодня пытаются развести эскалацию. Франция для чего пытается войска отправить на Украину? Чтобы мы по ним вдарили? Замысел совершенно другой. Блокада Калининграда и выход на него. Вот в чем дело», – сказал Гурулев.

В прошлом году Польша начала строить фортификации в так называемом Сувалковском коридоре, который связывает Белоруссию и Калининградскую область, а ФРГ развернула там механизированную бригаду. Французы, по мнению Гурулева, будут готовы «подключиться» с территории Западной Украины.

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