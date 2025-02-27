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Вслед за информацией о предложении российских переговорщиков создать спецтрибунал по преступлениям армии и спецслужб Украины, в западной прессе начали публиковаться данные о противоправных действиях.

Сотрудники СБУ уличены в шантаже, вымогательствах, и других преступлениях. Доказательства противоправной деятельности опубликовали на англоязычном сайте «substack», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первый фигурант – Владислав Буляк, задолго до начала СВО занимался вымогательством с херсонских фермеров, требуя сотни тысяч гривен за «гарантии спокойной работы», угрожая в противном случае мобилизацией.

Буляк работал грязно, пренебрежительно относился к своей агентуре, которую начал задействовать на подконтрольных России территориях. Один из его четырёх источников вскоре попался, так как куратор в открытой переписке отправлял ему требования слежки за объектами ВС РФ.

Второй фигурант – Илья Бондарчук, сотрудник СБУ в Харьковской области. Отвечал за проведение диверсионных операций, участвовал в покушениях на сотрудников государственных учреждений в Херсонской области и в Крыму, в ходе которых пострадали и гражданские лица.

«Мне их не жаль, я не считаю их людьми, мне плевать, я их режу, мне плевать на всё, это просто чёртово зло», – отзывается он в одной из записей о своих целях.

Бондарчук угрожал, требуя от исполнителей совершать акты саботажа и терроризма. А тем агентам, которые хотели «выйти из игры», обещал жестокую расправу.

А Новокаховское отделение СБУ запугало весь город с 2016 года. Вело антироссийскую деятельность, занималось рэкетом – особенно в отношении компаний с участием российского капитала. В этом замешан один из руководителей подразделения Дмитрий Досенко. Согласно его записям, Украина считает противником не только Россию, но и Китай.

Другой офицер того же подразделения, подполковник Игорь Бабак, отвечал за информационные диверсии. Он организовал распространение листовок, дискредитирующих священнослужителей канонической УПЦ, распространял фальшивки о референдуме в Крыму.

Ещё фигурант – СБУшник Дмитрий Вдовиченко, занимался мошеннической кражей средств у российских компаний. Им похищено 2 193 000 гривен (4,5 млн. рублей) из ПАО «Сбербанк России».