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Ожидаемое в эту пятницу, если верить многочисленным «сливам» западных СМИ, подписание Зеленским в Вашингтоне «крутой сделки века» под кодовым названием «Недра в обмен на ничего», решает часть проблем Трампа в том смысле, что позволяет ему отчитаться перед своим избирателем.

Мол, мы не только дома проводим масштабные бюджетные сокращения, но и на внешнем контуре возвращаем разбазаренные при Байдене деньги налогоплательщиков.

Плюсом такой стратегии станет перекладывание Штатами на Европу основного бремени расходов и ответственности за продолжение войны. Однако Украина – стараниями байденовских СМИ – выглядит эдакой жертвой ненасытных империалистических аппетитов Вашингтона. На наших глазах происходит переиздание пропагандистской истории про маленького Давида в зеленой майке, смело противостоящего огромному, теперь уже не московскому, а заокеанскому Голиафу.

С этим, конечно, надо что-то делать и выбивать из-под Украины удобную табуретку, и до поры хорошо монетизируемую роль «жертвы». Но как?

И тут на помощь американцам могут прийти проблемы, волнующие в этом кейсе Россию. Как свидетельствуют «сливы» уже со стороны Москвы, переговорщики готовятся положить на стол своим вашингтонским визави интересное во всех смыслах предложение.

А именно – «продавить» создание специального органа по расследованию фактов военных преступлений и нарушения прав человека различными силовыми структурами Украины.

Самый яркий пример – это изнанка деятельности ТЦК. Кроме нее – «подвиги» СБУ или ГУР на террористической или пыточной ниве, показаниями о которых сейчас активно делятся в соцсетях и в письмах на имя Келлога и Рубио беглый украинский нардеп Артем Дмитрук и сидящий в СИЗО нардеп Александр Дубинский – сами пострадавшие от такого произвола.

«Я тоже знаю несколько историй настоящих зверств и издевательств. Некоторых инакомыслящих насиловали на камеру и потом угрожали опубликовать эти кадры, если те продолжат активную деятельность. Некоторые пережили инсульт или сошли с ума. Это все очень скоро станет достоянием гласности», – подтверждает уехавший из Украины политолог Константин Бондаренко.

Важно найти механизм по приданию веса всем этим показаниям и фактам. Чтобы появилась статусная площадка для легализации в общественном мнении, не только на Украине, но и, в первую очередь, на Западе.

Среди прочего, такой орган мог бы «подсветить» обстоятельства гибели американского журналиста Гонсало Лира.

Когда об этом говорит Россия – на Западе легко такие факты игнорировать и нивелировать ссылками на «российские нарративы». Когда об этом пишет Маск, написанное все равно нуждается в убедительных доказательствах. Совсем другое дело – если об этом заявит созданный при негласном одобрении Трампа компетентный орган, по итогам расследования – с документами на руках.

В таком случае не только Россия добьется нейтрализации угрозы со стороны разномастных реваншистов и националистов. Но и Трамп окажется в выгоде, получив дополнительный убедительный инструмент давления на киевский режим. Как и аргумент для американского общества – почему он требует выборов, отказывая в легитимности Зеленскому и его присным.

Трамп убьет двух зайцев. Во-первых, дистанцируется от доставшегося ему в наследство от Байдена политического балласта в Киеве, окончательно дискредитировав в глазах общественного мнения на Западе не только Зеленского, но и ту «партию USAID».

А, во-вторых, получит возможность объяснить логику крутого разворота американской внешней политики, за которой не поспевают даже многие лояльные республиканцы.