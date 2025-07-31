Свихнувшийся киевский русофоб подрезал себя, чтобы симулировал покушение русских

Игорь Шкапа.  
31.07.2025 15:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Происшествия, Русофобия, Скандал, Украина


Киевский журналист Юрий Макаров, пропагандирующий оголтелую русофобию, симулировал нападение на себя.

Напомним, что в апреле этого года Макаров сообщил, что на него с ножом напал молодой человек и нанес удар в живот. Русофоб предположил, что со стороны России мело место проведение «спецоперации по снижению нашего боевого духа».

Киевский журналист Юрий Макаров, пропагандирующий оголтелую русофобию, симулировал нападение на себя. Напомним, что в...

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Этому случаю уделил внимание и диктатор Владимир Зеленский, по словам которого, причиной нападения стала профессиональная деятельность и потребовавшего разобраться.

В итоге расследование провели, но оно оказалось отнюдь не в пользу Макарова.

«Полицейские тщательно отработали все имеющиеся видео с камер наблюдения, опросили десятки вероятных очевидцев и провели следственный эксперимент: в момент получения мужчиной ранений посторонних лиц рядом с заявителем не было», – сообщили сегодня в Нацполиции Украины.

Более того, по результатам экспертизы выяснилось, что на приобщенных к делу как вещественных доказательствах ножу и чехлу, найденных на месте происшествия, были образцы ДНК, которые «принадлежат исключительно потерпевшему, что указывает на то, что телесные повреждения мужчина нанес себе самостоятельно».

Отмечается, что «потерпевший признал выводы экспертизы», а уголовное дело закрыто. Пытаясь выгородить Макарова, полиция сообщила, что тот прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая пришла к выводу, что «в момент нанесения ранений мужчина имел острую реакцию на стресс, что могло влиять на его действия».

Сам Макаров регулярно изливался потоком русофобии и был достойным конкурентом скандально известной убитой во Львове Ирине Фарион.

Что самое удивительное, Макаров представляет собой типичный образец выруси. Как мы неоднократно указывали, он родился в Болгарии в семье русских эмигрантов. По деду — внук капитана лейб-гвардии Семеновского полка, по матери — внук настоятеля Русской церкви в Софии, затем Свято-Никольского собора в Луганске.

«Старый болгарский пи…рас Макаров, оказывается, сам себе нанес ножевые увечья в результате депрессии, а рассказывал, что это сделала кровавая русня. Феерическое брехло. Помню первое издание Вурдалака Шевченко Бузины. Оно вышло в 2000. Там Макаров в рекламной фразе, вынесенной на обложку, говорит: что для него интеллектуальным событием года стал выход этого самого Вурдалака», – напоминает покинувший Киев журналист, а ныне автор издания «Украина. ру» Александр Чаленко.

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