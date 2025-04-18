В Киеве напали на экс-главреда журнала «Украинский тыждень», исполнительного продюсера пропагандистского канала «Общественное» Юрия Макарова, пропагандирующего оголтелую русофобию.

Нападение произошло во дворе жилого комплекса, где проживал потерпевший, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Случилось что-то очень непонятное. И я так чувствую, что специалисты, профессионалы, занимающиеся подобными делами не первый год, они немного растеряны. Потому что этот парень неясно, откуда он взялся. Я его заметил только тогда, когда он уже, так сказать, в меня тыкал своим кинжалом. Когда я увидел клинок, у меня сработал рефлекс, которому меня учили еще во время учебы в университете, когда я занимался в запрещенной тогда секции каратэ. Я инстинктивно отбил этот нож и засветил ему в голову», – уверяет сам Макаров.

По его словам, после этого нападавший нанес ему удар ножом в живот. Он не исключает, что имела место попытка ограбления, но надеется на «русский след».

«Я уже был в так называемом «расстрельном списке» вместе с Аркадием Бабченко и Евгением Киселевым. Там было людей двадцать, и это были не шутки. Виталий Портников… В таком случае это, возможно, одно из выражений очередной спецоперации по снижению нашего боевого духа … Если это действительно опосредованное проявление «братской любви» из-за поребрика, то я просто полон чувства собственной значимости. И радуюсь, что я, так сказать, завоевал такое признание», – раздувает свое значение русофоб.

Удостоил случай своим вниманием и украинский диктатор Владимир Зеленский, не исключивший, что причиной нападения стала профессиональная деятельность.

Сейчас Макаров находится в больнице, но, судя по имеющей информации, его жизни ничего не угрожает. Он неоднократно отмечался в русофобских выходках на уровне убитой Фарион. Например, заявлял, что «русский рок учит любить рабов» и поддержал свою жену, опубликовавшую в социальной сети призыв «Убей москаля».

Примечательно, что сам Макаров представляет собой классический образец выруси. Он родился в Болгарии в семье русских эмигрантов. По деду — внук капитана лейб-гвардии Семеновского полка, по матери — внук настоятеля Русской церкви в Софии, затем Свято-Никольского собора в Луганске.

К тому же ранее Макаров не стеснялся быть ведущим на организованных в Киеве послом России на Украине Михаилом Зурабовым мероприятиях, хотя даже в то время он не скрывал своих антироссийских взглядов.