Сделка с США – это начертание новых границ Украины – Бортник

Настоящие переговоры по завершению конфликта на Украине между США и Россией не могут начаться, пока не подписана ресурсная сделка.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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