Сделка с США – это начертание новых границ Украины – Бортник
Настоящие переговоры по завершению конфликта на Украине между США и Россией не могут начаться, пока не подписана ресурсная сделка.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это важно для того, чтобы в Москве сказать: «Слушайте, ребята, вот новые границы. Эта сделка с Украиной – это настоящие границы с Украиной. Все, что в сделке между нами и Украиной, это наше, как минимум на 51%. Вы хотите у нас что-то забрать, ну так мы не договоримся. Вы могли что-то забрать – вы забрали, радуйтесь, удовлетворяйтесь тем, что вы забрали, мы с вами поговорим что дальше с этим делать. А вот у нас это забрать нельзя». Это тоже очень важно.
Переговоры не могут начаться, настоящие переговоры между Вашингтоном и Москвой о финальном соглашении, пока Украина не подписала эту сделку, пока не провели новые границы через эту сделку. Переговоры между США и Россией, между Путиным и Трампом не могут начаться, пока США не зафиксировали в Украине новую реальность», – заявил Бортник.
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