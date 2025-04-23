Россия с каждым днем становится сильнее, а Украина слабеет – офицер ЦРУ

Анатолий Лапин.  
23.04.2025 13:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Украина


Европа, вопреки громким разговорам, не может помочь Украине переломить ситуацию на поле боя.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил отставной офицер ЦРУ Грэм Фуллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа, вопреки громким разговорам, не может помочь Украине переломить ситуацию на поле боя. Об...

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«Я думаю, что это то, что Россия считает своим главным преимуществом и рычагом давления в этой ситуации – она постепенно продвигается вперед, с каждым днем она становится сильнее, Украина слабеет, ей не хватает оружия. Даже если Европа, которая любит много говорить, сделает все, что обещала, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия – все это, я думаю, что многое из этого может быть просто разговорами. Но факт в том, что Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия не смогут изменить ситуацию на поле боя в ближайшее время, даже если будут вести серьезные переговоры.

Так что, пожалуй, самым важным фактором из всех является ситуация на поле боя. Я думаю, что Европа, особенно Великобритания, которая обычно играет очень негативную роль, сейчас играет еще более негативную роль во всем этом, Европа усложняет ситуацию, но я не думаю, что она может предложить что-то существенное», – заявил Фуллер.

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