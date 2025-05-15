Россия подкрепила переговорную позицию освобождением новых территорий

Олег Кравцов.  
15.05.2025 14:17
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Несмотря на то, что в Стамбуле ожидают переговоров между представителями Москвы и Киева, на фронте продолжаются успешные для РФ бои.

Так, сегодня Минобороны РФ объявило об освобождении очередных населенных пунктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что в Стамбуле ожидают переговоров между представителями Москвы и Киева, на...

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«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики», – сообщило МО.

Новоалександровка – село на границе с Днепропетровской области, в которую, судя по динамике, на днях зайдут ВС РФ.

Кроме того, было заявлено об освобождении Торского на пути к Красному Лиману.

«В активных наступательных действиях участвовали военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». После освобождения Торского от украинских формирований наши штурмовики установили в населенном пункте флаги Российской Федерации», – добавили в российском оборонном ведомстве.

МО публикует видео, заявленное как освобождение Торского, с российскими бойцами и флагами.

С украинской стороны утверждается, что РФ уже начала летнее наступление.

«Мы видим: русские накапливают силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась», – сказал спикер украинской ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.

Эту информацию фактически подтверждает и российский военный обозреватель Борис Рожин.

«В последние дни ВС РФ ощутимо усилили нажим на ряде участков фронта, что сразу привело к целой серии тактических результатов, которые при сохранении текущего темпа операций могут уже в июне привести к трансформации тактических результатов в оперативные. Поэтому противнику и нужно 30 дней перемирия, чтобы погасить этот темп», – отмечает Рожин.

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